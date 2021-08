¿Por qué la F1 no pasó la carrera del GP de Bélgica al lunes?

Las precipitaciones que cayeron durante la mañana y el mediodía del domingo en el circuito de Spa-Francorchamps hicieron que la carrera se retrasara primero 25 minutos y, después de dos vueltas de formación, se instaurara un periodo de bandera roja que duró casi tres horas.

Durante ese tiempo, los jefes de la categoría buscaban en el radar un tramo sin lluvia en el que poder disputar la carrera, pero no hubo ningún espacio suficiente y, cuando a las 18:17h se dio la salida tras el Safety Car, no se dieron más que dos vueltas ante la poca visibilidad que dejaba el spray de agua al paso de los coches.

No fueron pocos los que, viendo que la carrera no se podía disputar el domingo porque el cielo no daba tregua, se preguntaron por qué no se pasaba el GP de Bélgica al lunes.

Otros campeonatos, como la IndyCar y la NASCAR, tienen la posibilidad de aplazar una carrera hasta el lunes en caso de que la lluvia impida la celebración del evento. Sin embargo, la F1 conlleva otras consideraciones que lo hacían imposible.

Cuando se le preguntó por ello al director de carrera de la FIA, Michael Masi, no fue demasiado explicativo, aunque contestó que no era posible por una "amplia gama" de razones.

"No hay posibilidad de posponer la carrera hasta mañana", dijo Masi el domingo por la tarde.

"Así que, obviamente, desde la perspectiva de la FIA, y conjuntamente con la F1, la seguridad es primordial para los pilotos, los equipos y todos los espectadores".

"Repasamos todas las oportunidades disponibles dentro del reglamento y las disposiciones del Código Deportivo Internacional para darnos la mejor oportunidad de completar una carrera".

"Desgraciadamente en esta ocasión no pudimos recorrer toda la distancia, pero parando el reloj, lo que intentamos fue ver si podíamos entrar en una ventana en la que el clima nos permitiera cierta actividad".

No son pocos los que consideran que la F1 decidió hacer una carrera de dos vueltas para asegurarse de que el organizador del gran premio pagara la cuota completa y los aficionados no pudieran exigir que se les devolviera el dinero de las entradas.

Hamilton fue el más crítico en ese sentido, y calificó de "farsa" lo ocurrido. Como no podía ser de otra forma el CEO de la F1, Stefano Domenicali, niega esa teoría, aunque lo cierto es que pasar la carrera al lunes probablemente habría conllevado algún problema legal si los fans hubieran reclamado la devolución ante el cambio de fecha.

Pero, además de eso, cabe pensar en los problemas logísticos que conlleva retrasar la carrera, más aún teniendo en cuenta que gran parte del personal de la F1 tenía que viajar ayer porque en apenas cuatro días comienza el Gran Premio de Holanda.

Precisamente Domenicali también habló de la posibilidad de haber hecho la carrera de Bélgica el lunes, aunque no ahondó demasiado en las causas.

"No solo por logística, sino por muchas razones, no se puede programar la carrera el día después por muchos aspectos relacionados con la disponibilidad de los comisarios y la disponibilidad de otras cosas", comentó, antes de admitir que la opción se puso sobre la mesa.

"Se estudió, por supuesto, pero no era posible. Los promotores siempre están muy cerca de cualquier decisión, siguieron todo el proceso, así que no les dejamos fuera de esa decisión".

Por último, Toto Wolff, director de Mercedes, dio otra clave: "En la grada había muchos aficionados que tendrán que volver a sus trabajos el lunes, así que se habrían perdido también la carrera en ese caso".

Mientras tanto, y para evitar otra "farsa" similar, la Fórmula 1 trabajará con los equipos y la FIA en encontrar posibles soluciones a casos como el que lamentablemente vivimos el domingo.