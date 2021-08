Mercedes acepta con resignación que se repartieran puntos en Spa

Max Verstappen fue declarado ganador del Gran Premio de Bélgica del domingo, a pesar de completar sólo dos vueltas oficiales detrás del coche de seguridad, cumpliendo el requisito mínimo para la concesión de puntos.

Verstappen sumó 12,5 puntos por la victoria, sacando cinco de ventaja a Lewis Hamilton, líder del campeonato de pilotos. Hamilton fue tercero en Spa, lo que significa que su ventaja en el mundial se ha reducido a tres puntos.

Mercedes también vio cómo su ventaja en el campeonato de constructores se reducía en la misma cantidad, dejándoles siete puntos de ventaja sobre Red Bull al frente de la clasificación.

La decisión de correr durante dos vueltas detrás del coche de seguridad suscitó numerosas críticas, entre ellas la de Hamilton, que lo calificó de "farsa" y dijo que se debía exclusivamente a temas comerciales, algo que el CEO de la F1, Stefano Domenicali, negó.

Al director de Mercedes F1, Toto Wolff, se le preguntó por el comentario de Hamilton sobre el tema del dinero, y dijo que la gente tenía "todas las razones para estar molesta" por cómo se desarrolló el domingo, pero que ellos, como equipo, tenían que aceptar la pérdida de puntos y seguir adelante.

"Se repartieron la mitad de los puntos, cuando probablemente se esperaba que el tiempo no fuera a mejorar", comentó Wolff.

"Pero así son las cosas. Y supongo que hay que asumirlo con resignación y cerrar el capítulo de esta carrera y seguir adelante".

"En cierto modo, tenemos que aplaudir a los aficionados que han estado ahí durante tres horas bajo la lluvia, y que esperaban que hubiera carrera".

"Pero como equipo, hemos perdido algunos puntos y por eso tenemos que seguir adelante".

Del tema del reparto de puntos hablaron también otros pilotos. Carlos Sainz admitió que no merecía el medio punto que recibió por ser décimo (se clasificó 13º pero avanzó tres posiciones con las sanción a Bottas, penalización a Norris y accidente de Pérez).

Fernando Alonso, 11º, fue más crítico: "Estoy de acuerdo en que en esas condiciones no se podía correr, lo único en lo que no estoy de acuerdo es por qué se dan dos vueltas y reparten los puntos, si no corrimos".

"No tuvimos la oportunidad de sumar puntos, yo era 11º y no tuve ninguna vuelta con semáforo verde para tratar de sumar. Es impactante, pero esa es su decisión. La situación era de bandera roja o de Safety Car, ¿cómo puedes dar puntos a una 'no carrera'?".

Motorsport.com ha podido saber que el jefe de la F1, Domenicali, está dispuesto a discutir cambios en las reglas con los jefes de las escuderías para evitar que se repita el esperpento del domingo.

Categorías como la IndyCar o la NASCAR permiten aplazar una carrera hasta el lunes, pero la FIA dijo que no había posibilidad de que eso ocurriera en Spa-Francorchamps con la Fórmula 1.