El cambio en la zona de DRS de Yeda para evitar el esperpento

En la segunda carrera de la pasada temporada, todos los aficionados de la Fórmula 1 alucinaron con la titánica lucha entre Max Verstappen y Charles Leclerc por la victoria, con los dos candidatos al título jugando con las zonas de DRS y las posibilidades que ofrecía abrir el alerón trasero móvil. El neerlandés se llevó el triunfo después de aprender la lección del Gran Premio de Bahrein, en donde el monegasco gestionó mejor el moment ode dejarse pasar para después obtener la ventaja en la segunda recta y ganar en el circuito de Sakhir.

En el Gran Premio de Arabia Saudí, los pilotos de Red Bull y Ferrari se pelearon en las tres zonas de DRS que alberga el trazado urbano de Yeda, donde los muros están a centímetros, llegando incluso a frenar mucho antes del punto de detección para ser ellos quienes tuvieran más velocidad punta en la recta. Eso provocó una situación peligrosa, con bloqueos de frenada que, afortunadamente, no repitieron el toque entre Lewis Hamilton y el mismo holandés un año antes, aunque estuvieron cerca.

Eso no ocurrirá más en la temporada 2023, puesto que la FIA ha decido modificar la tercera de las zonas de DRS, aunque no en su lugar de activación o distancia, sino en el punto de detección, que ahora se traslada hasta después de la última curva de la pista de la ciudad saudí. Anteriormente, el lugar en el que el organismo rector detectaba que un piloto estaba a menos de un segundo del que tenía delante en la carrera se situaba antes de la curva 27, con lo que no sucederá el mismo esperpento que con Verstappen y Leclerc.

En esa misma parte de la pista, aunque por otro motivo muy diferente, se produjo el incidente mundial entre Lewis Hamilton y el neerlandés, cuando el de Red Bull debía dejar pasar al heptacampeón, y decidió hacerlo en donde se iba a fondo, justo antes de la última vez que se gira en el circuito. Aunque si queremos ver un ejemplo de la importancia del DRS hasta la línea de meta, hay que remontarse hasta esa misma cita de 2021, puesto que Valtteri Bottas aprovechó el alerón móvil para adelantar a Esteban Ocon en la última vuelta y subir al podio, dejando al francés con un cuarto puesto que le supo a poco.

