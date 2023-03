El curioso formato de NASCAR que Button propone probar en la F1

Cargar el reproductor de audio

La Fórmula 1 lleva años experimentando con nuevos formatos, reglamentos y afinando detalles para mantener al más alto nivel el espectáculo y a su vez tratar de reducir la diferencia de los equipos punteros. Algunas ideas tienen éxito y otras fracasan, como la clasificación que la F1 probó a principios de 2016, de eliminar al piloto que fuera último cada X minutos.

Al excampeón del mundo Jenson Button le gusta el hecho de que la F1 no tenga miedo a probar cosas nuevas, y así lo defendió cuando se anunció su llegada a la NASCAR Cup. "Me gusta el hecho de que la F1 esté abierta al cambio y a veces pruebe unas cosas y otras. Las nuevas carreras al sprint están funcionando bien. Es imposible contentar a la gente con cambios en un deporte que lleva tanto tiempo siendo igual, pero a mí me gustan las pruebas", defendió.

El ex de McLaren (entre otros equipos) correrá, como Kimi Raikkonen, en la ronda de la NASCAR Cup Series en el Circuito de las Américas de Austin, y cree que la Fórmula 1 podría experimentar con un aspecto de la NASCAR. Una carrera de la NASCAR Sprint Cup consta actualmente de tres etapas, por ejemplo 60 vueltas - 60 vueltas - 80 vueltas. Los puntos se reparten al final de cada una de esas tres etapas. Button cree que quizás podría introducirse también en la F1 y dar puntos cuando la carrera llegue a una vuelta o momento concreto: "Es bastante interesante. El momento de la parada en boxes es aún más importante. Podría dar un vuelco a las estrategias...".

Sin embargo, el inglés de 43 años sabe que la NASCAR es un campeonato muy diferente a la F1. "Así que no tengo ni idea de si funcionaría. Por ejemplo, las paradas en boxes en la NASCAR son muy diferentes. En la F1, los mecánicos están listos para hacer el cambio de neumáticos. Es increíble lo rápido que se hace. En la NASCAR, los chicos corren alrededor del coche: tienen que levantar el coche por un lado, cambiar la rueda y luego correr al otro lado para repetir la maniobra. El piloto también sale en cuanto tiene puestos los neumáticos, sin esperar el aviso, y al hombre que sujeta la manguera del combustible a veces le arrastran prácticamente"

"Es muy agresivo, como la acción en pista, y eso hace que sea divertido de ver. No creo que eso sea necesariamente bueno para la F1, porque hay grandes diferencias entre la F1 y la NASCAR".

Independientemente de si la idea debería probarse o no, Button sí cree que la categoría reina está en un buen momento. Sin embargo, señala como problema que los coches de F1 sean demasiado pesados.

La generación actual de coches tiene un peso mínimo de 798 kilos, mientras que los pilotos sólo quieren una cosa, según Button: "Disfruto con las carreras. Pero creo que es un sueño para todos los pilotos que los coches de F1 fueran más ligeros, todos lo desean. Pero repito: la F1 está en una buena posición, siempre que estén dispuestos a probar cosas y no tengan miedo".