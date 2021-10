Button revela sus problemas con Briatore en la F1

A Jenson Button no le gusta recordar su etapa en Benetton en la Fórmula 1. Y hay una razón para ello: Flavio Briatore.

Según el piloto inglés, apenas se llevaba bien con su jefe de equipo. En el podcast High Performance, Button describe el Gran Premio de Mónaco de 2001, en el que terminó en séptimo lugar, como particularmente formativo.

"En aquel entonces, ser séptimo significaba no sumar puntos. Hoy en día, el séptimo lugar es grande en la Fórmula 1", dice Button, que prácticamente completó toda la carrera sin dirección asistida. "Y los coches de Fórmula 1 sin dirección asistida son extremadamente lentos. Tuve algunas ampollas en las manos después del Gran Premio".

Entonces intervino Briatore. "Entró y dijo: '¡Oh, pensé que estabas cuidando tu piso!'. ¡Y mis manos estaban sangrando! Eso sí que dolió, que tu propio jefe, que se suponía que te cuidaba, dijera algo así a la prensa. Por supuesto, la prensa se dio cuenta inmediatamente y eso duró para siempre".

Precisamente, Button asegura que su imagen de playboy se la dio Briatore con algunos de sus comentarios.

"Con Flavio no podías sentarte y hablar", explica Button. "Hubiera necesitado que otras personas del equipo me apoyaran, pero desgraciadamente eso no ocurrió".

Más bien ocurrió lo contrario, dice, el equipo le recibió con desconfianza, probablemente también por la actitud de Briatore, sospecha Button.

"El equipo había ganado mucho en el pasado con Michael Schumacher, y pensaban que eran los mejores y que de todas formas el chaval, yo, era un vividor, porque lo decía el propio Flavio", recuerda.

De hecho, los resultados de Benetton en la temporada 2001 dejaron mucho que desear: incluso Giancarlo Fisichella, entonces en su cuarto año con el equipo, solo consiguió un sexto puesto en la primera mitad de la temporada. Button fue séptimo en Mónaco, pero no sumó ningún punto.

"Fue entonces cuando dijeron que no había hecho un buen trabajo", dice Button. "Tampoco hice un buen trabajo porque no me trataron bien. Y no era lo suficientemente fuerte mentalmente para encontrar la salida".

Dice que la situación general en Benetton le pesó enormemente. "Me dolió porque yo tampoco soy un tipo duro. Soy más emocional", dice el campeón del mundo de Fórmula 1. "Lo pasé muy mal y lo mejor que me pudo pasar fue dejar el equipo".

Tras la temporada 2002, Button se trasladó a BAR. En retrospectiva, considera que este paso fue "la mejor decisión de mi vida", porque en BAR Button experimentó una estructura de equipo completamente diferente.

"Hubo un choque de manos con todo el mundo, estaba muy contento de estar allí. La sensación de ser deseado era algo completamente nuevo para mí", apunta.

Eso también se reflejó en el rendimiento en la pista. "Me subí al coche y me sentí bien enseguida", dice Button. Pero también hubo quejas en BAR, concretamente con su compañero de equipo Jacques Villeneuve.

Era "la única persona" que "no me quería allí", dice Button. "Pero al final fuimos buenos amigos".

Así que el inglés logró así su entorno deseado: "A veces también hace falta ese cambio de mentalidad en el equipo. Es diferente a muchos otros deportes".

"La mayoría de los deportes tienen que ver con el individuo, con su nivel de forma física o con sus conocimientos técnicos. Pero los deportes de equipo son difíciles. Se ve en el fútbol, en el rugby. A veces simplemente no funciona con la gente con la que trabajas". Como en el caso de Button y Briatore.