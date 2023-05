Button: "Siempre quise ir a Ferrari y estuve muy cerca, pero..."

A finales de 2008, concretamente el 5 de diciembre, Honda confirmó que dejaba la Fórmula 1 como motivo de la crisis económica mundial y Ross Brawn vio una fantástica oportunidad de comprar un equipo a pocos meses de comenzar la temporada competitiva con una estructura bien montada.

Jenson Button había firmado un contrato con la marca japonesa poco antes del anuncio y admitió que las expectativas sobre el monoplaza para 2009 eran bastante altas, pero por un momento se llegó a ver fuera de la F1. Finalmente, Ross Brawn llegó y el piloto británico conquistó su único campeonato del mundo. A finales de ese curso, el equipo desapareció.

Como reciente campeón, Button no tuvo demasiados problemas para encontrar un nuevo equipo y fichó por McLaren en 2010, donde permaneció muchos años hasta su retirada en 2016. No obstante, el británico ha reconocido ahora que estuvo "muy cerca" de convertirse en piloto oficial de Ferrari.

"Siempre quise correr para Ferrari, habría sido algo genial. Y estuve muy cerca", dijo el excampeón del mundo de la Fórmula 1 en una entrevista con la Gazzetta dello Sport.

"Cuando Stefano Domenicali estaba en el equipo, tuvimos varias conversaciones. Incluso hablamos de algunos temas del contrato, pero luego dejó el equipo (eso sucedió en 2014) y el acuerdo no funcionó. Tras eso no volvió a pasar nada, fue una pena porque habría sido emocionante".

Cambiando de tema, Jenson Button explicó que no se puede comparar la experiencia de conducir un coche de Fórmula 1 con ninguna otra cosa, pero que cree que los monoplazas más antiguos son más agradables de conducir que los actuales.

"Me encanta la Fórmula 1. Me encanta la Fórmula 1. Llevo aquí 17 años, ha sido mi trabajo y mi vida. Pero la Fórmula 1 también me hace egoísta. En cierto momento tenía tanta presión que sentí que tenía que seguir compitiendo, pero de una forma mucho más relajada, sólo por diversión".

"Creo que en general los pilotos están solos en ese sentido. Muchos deportistas tienen entrenadores mentales o psicólogos, pero aquí no. Yo tampoco tuve uno y llegó un momento en el que todo era demasiado".

"Echo de menos conducir un F1 porque es lo más bonito del mundo. No hay ningún coche que se le pueda comparar. Sin embargo, tengo que admitir que no me apetece tanto correr con los monoplazas de hoy en día, no como con los que tuve en mi época", concluyó el británico de 43 años.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!