La extraña forma en la que Jenson Button llegó a la F1

Jenson Button recibió el conocido premio de McLaren Autosport BRDC en 1998 debido a sus logros esa temporada. Esto significó, entre otras cosas, que Button tuvo la oportunidad de probar el McLaren MP4/13, con el que Hakkinen ganó su primer título de Fórmula 1 en 1998.

Dicho test tuvo lugar en noviembre de 1999 en el circuito de Silverstone, y el exdirector del equipo McLaren, Ron Dennis, quedó impresionado con Button a su conclusión. Unas semanas más tarde, el piloto cogió un avión hacia Barcelona para realizar otra prueba, en esta ocasión con un monoplaza del equipo Prost en la Fórmula 3000.

El francés dijo que sintió que Button era "algo especial", y le ofreció un asiento en la Fórmula 3000, así como también el papel de piloto de reserva con el equipo de F1, pero Button rechazó este mismo trato porque realmente no pudieron prometerle un asiento en la máxima categoría a tiempo completo.

Williams también había puestos sus ojos en Button

Debido a resultados deportivos decepcionantes, el contrato de Alessandro Zanardi con Williams no se prorrogó a finales de 1999. En ese momento, el equipo de Grove estaba ansioso por fichar a Juan Pablo Montoya, pero por culpa de temas contractuales no pudo llegar a la F1 hasta después del año 2000. Esto significaba que Ralf Schumacher no tenía compañero de equipo y que Williams tenía que encontrar a alguien para llenar ese vacío.

Las exitosas pruebas al volante de un F1 de Button no pasaron desapercibidas para Frank Williams, quien llamó personalmente por teléfono al piloto británico. Al principio, el piloto británico pensó que se trataba de una broma, pero poco después estaba montado en un avión rumbo a Jerez.

En el trazado español, Williams se organizó un duelo entre Button y Bruno Junqueira, que en ese momento conducía un F3000 y era piloto de pruebas de la escudería.

El primer enfrentamiento entre ambos estuvo plagado de problemas de motor. Como resultado, se vieron obligados a continuar las pruebas una semana después, para darle al dúo una oportunidad más justa. En esta ocasión se desarrolló sin ningún problema y los dos pilotos pudieron completar más de veinte vueltas cada uno.

La diferencia entre Button y Junqueira fue de 0.016 segundos a favor del británico. El brasileño, más experimentado, fue superado un piloto británico de 20 años. Esto le complicó a Williams todavía más la elección.

Si bien es cierto que muchos ingenieros prefirieron a Junqueira, el hecho de que Button fuera un poco más rápido fue el factor clave y decisivo de la elección. Finalmente, un 24 de enero del 2000, Williams convocó una rueda de prensa y confirmo a su nuevo piloto. "Ha sido tenso, nos costó un tiempo tomar la decisión", dijo Frank Williams antes de mencionar el nombre de Jenson Button.