El recuerdo sobre Raikkonen en F1: "Si se quejaba, todo iba bien"

La carrera de Zehnder es única a su manera. El suizo ha trabajado para un solo equipo toda su vida, Sauber, en donde empezó como simple mecánico a mediados de los 80 en pruebas de resistencia, y más tarde se estrenó en la Fórmula 1 con Peter Sauber, ya en 1993. Solo dos años después, se convirtió en director deportivo del equipo, cargo que sigue ocupando en la actualidad.

Tras haber trabajado para BMW-Sauber y Alfa Romeo, ha pasado por los numerosos cambios del equipo en Hinwil, acumulando una gran cantidad de interesantes historias. El responsable de la escudería recibió la invitación de nuestra publicación hermana, Motorsport-Total, y compartió algunos de sus recuerdos.

La conversación giró en torno a Kimi Raikkonen, con quien trabajó en 2001 cuando llegó por primera vez a la Fórmula 1 y por última antes de que se retirara dos décadas después: "Pilotar el coche era un gran placer para él. Todo lo demás era una molestia, si por él fuera, el gran premio sería a 20 veinte metros de su casa para venir al paddock a pie".

"Podría decir que Kimi [Raikkonen] es una de las personas más extrañas en cuanto a actitud. Si conseguías ganarte su confianza, te aceptaba como amigo, siempre y cuando, por supuesto, no le dieras ninguna razón para cambiar de opinión", comentó Zehnder. "Recuerdo que me enteré de su fichaje de McLaren a Ferrari [antes de la temporada 2007] un año antes del anuncio oficial, y si le hubiera dicho algo a alguien, habría dejado de ser su amigo para siempre. Con el tiempo, nuestra relación se hizo no solo de amigos, sino que podría decirse que muy cercana".

La primera vez que se vieron fue en la primera prueba del finlandés en Mugello: "Peter Sauber hizo un gran esfuerzo para convencer a la Fórmula 1 de que le concediera la superlicencia. Ya después del test de debut decidimos firmemente que íbamos a luchar por ello, tuvimos que trabajar duro".

"En el plano físico, Kimi no estaba preparado para la Fórmula 1. En la Fórmula Renault [donde Raikkonen compitió antes de pasar al Gran Circo] no había ninguna necesidad de ganar músculo en el cuello, así que desarrollamos todo un programa de ejercicios, sesiones informativas y técnicas", reveló el suizo. "Entonces invertimos muy seriamente en Kimi, y él nos lo sigue agradeciendo".

Esa relación de amistad continuó tras su marcha de Sauber hacia McLaren, y Zehnder explicó que el finlandés siempre lo visitaba antes de cada carrera y se contaban la carga de combustible con la que saldrían, tanto la estrella de los de Woking como la dupla de los de Hinwil: "Yo siempre sabía en qué vuelta tenía que parar en boxes, y él tenía la información sobre nuestros pilotos. No se lo contábamos a nadie, quedaba entre nosotros".

El piloto regresó a la estructura de Sauber en 2019, ya convertido en campeón del mundo, y el director deportivo indicó que, pese a su edad, no había perdido ni un ápice de motivación ni de ganas de estar en la alineación titular: "Seguía yendo muy bien en carrera. Kimi ni siquiera necesitaba que le dijeran lo que tenía que cambiar en la puesta a punto, él mismo lo sabía muy bien, ya que dominaba muy bien la técnica".

"De hecho, Kimi era mucho más inteligente y educado de lo que parecía. No tenía ni una pizca de pereza, es solo que todo comenzó a llegarle demasiado rápido...", comentó Zehnder. "Cuando gritaba, cuando refunfuñaba o decía palabrotas, sabíamos que todo iba bien y que estaba ocupado, pero si empezaba a hablar con calma, entonces era evidente que algo iba mal y sabía que estaba perdiendo".

Una de las anécdotas que recuerda con más cariño es una que ocurrió en el Gran Premio de Gran Bretaña en 2019: "Durante la carrera, Kimi nos dijo que algo iba mal en el coche y que tenía mucho subviraje. Le dijimos que íbamos a comprobar, y nos gritó para que lo hiciéramos más rápido, así que miramos los datos y le tranquilizamos diciéndole que todo iba bien, que quizá solo era una ráfaga de viento".

"Sin embargo, pasaron dos vueltas y repitió, 'está claro que pasa algo, compruébalo otra vez', pero de nuevo no vimos nada. Lo dijo una tercera vez, pero a la cuarta ya no, porque en la curva de Copse había roto el alerón delantero", reveló. "Kimi tenía razón en sus sospechas, y no podemos ayudarle".

