"Es cuestión de tiempo" el posible regreso de Sepang a F1

La Fórmula 1 se despidió de Malasia en la temporada 2017, cuando se celebró la última carrera en suelo asiático, y desde entonces nunca han vuelto, a pesar del peso que tenía. El país estuvo en el calendario de forma ininterrumpida desde 1999, además de que su empresa estatal de petróleo es uno de los principales socios de Mercedes, como se puede ver en los logos de Petronas en el monoplaza de Brackley.

Sin embargo, quieren regresar al Gran Circo, de nuevo, al circuito de Sepang, uno que gusta mucho entre los pilotos y aficionados por su naturaleza de curvas rápidas a la vez que enrevesadas. El presidente de la Asociación de Automovilismo de Malasia [MAM], Tan Sri Mokhzani Mahathir, estimó con dudas que eran necesarios unos 40 millones de euros anuales para acoger la prueba de la máxima categoría, y no ve imposible un regreso en el corto o medio plazo de tiempo.

Durante una sesión de prensa de la organización, el malasio dijo a New Straits Times: "En términos de ser el anfitrión, no es un problema. La cuestión es quién va a pagar y si podemos permitírnoslo o no, no tengo ni idea de cuál es [el coste] ahora mismo, pero sin duda es más alto que cuando nos detuvimos en 2017".

"La Fórmula 1 es más popular de lo que solía ser, tiene una nueva audiencia después de la serie de Netflix, 'Drive to Survive', y muchos países están pujando por tener una carrera para su país", explicó el responsable del organismo, quien espera que Malasia tenga un regreso triunfal más pronto que tarde.

Sin embargo, Tan Sri Mokhzani Mahathir sabe que es complicado, pese a que el trazado es uno de los que más gusta entre los adeptos a la Fórmula 1 e incluso entre los que se suben a los monoplazas más veloces del planeta: "Los propios pilotos nos comentan que Sepang es uno de los circuitos difíciles que quieren volver a ver en el calendario. Siempre hemos mantenido una buena relación con los organizadores, los conocemos desde 1996, cuando iniciamos las conversaciones para albergar la carrera, así que es cuestión de tiempo".

