GP Rusia: una abeja impidió a Bottas pasar a Hamilton en la salida

Valtteri Bottas tuvo un buen arranque y avanzó a la segunda posición tras adelantar a Max Verstappen en los primeros metros, con la idea en mente de intentar un adelantamiento sobre su compañero de Mercedes en la primera zona de frenado.

Pero al final se fue demasiado largo y Hamilton recuperó su posición. El finlandés reveló que se debió al estar distraído cuando un gran insecto se estrelló contra su visera.

“Claro que lo intenté”, dijo el finlandés, quien a final heredó el liderato y la victoria después de que Hamilton recibiera dos sanciones de cinco segundos por practicar la salida en un lugar inadecuado.

“Sabía que la salida sería la primera oportunidad. En realidad, me vi un poco comprometido porque una abeja enorme, o algo parecido, golpeó mi visor mientras frenaba. No podía ver mi punto de frenado y por eso me fui demasiado largo".

"Pero sabía que sería una carrera larga y, con el neumático medio, tenía una oportunidad. Lewis tuvo las sanciones y sentía que mi ritmo con aire limpio era bastante impresionante, por lo que realmente podía controlar todo”.

La sanción de Hamilton que le costó 10 segundos extra en su única parada en boxes lo mandó a la parte media del pelotón de donde logró remontar para cruzar la bandera a cuadros en tercera posición y minimizar la pérdida de puntos ante Bottas.

Decepcionado después de la carrera, Hamilton no quiso insistir en por qué había realizado prácticas de salida en el lugar incorrecto.

“No fue el mejor día, pero es lo que hay”, dijo.

Cuando se le preguntó sobre las salidas y por qué las había hecho, Hamilton dijo: “No importa. Ya está hecho. Acepto los puntos que conseguí y hay que seguir adelante".

Hamilton todavía tiene una ventaja de 44 puntos sobre Bottas en el campeonato de pilotos después del GP de Rusia.

Pero lo que potencialmente preocupa más al líder del campeonato es que ahora tiene 10 puntos de penalización en su carnet después de estas sanciones, lo que significa que está a solo dos puntos de recibir una prohibición de competir en un gran premio.