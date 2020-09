Sainz: "La curva 2 de Sochi está mal hecha, pero fue error mío"

El Gran Premio de Rusia 2020 acabó antes de lo esperado para un Carlos Sainz que salía sexto, bien colocado para sumar un buen puñado de puntos.

Tras una arrancada mala (como la de todos los pilotos que salían en las posiciones pares), el madrileño se vio envuelto en el tráfico camino a la curva 2, la primera frenada del circuito de Sochi, donde se fue largo.

Los pilotos que se saltan esa chicane están obligados a hacer un zigzag entre bolardos que están a la izquierda antes de volver a pista, y ahí Sainz calculó mal e impactó a gran velocidad con el vértice del muro.

"Estoy bien", dijo ante los micrófonos de Movistar + F1, antes de explicar lo sucedido. "He salido bastante mal, la verdad es que el lado sucio de la parrilla tenía muy, muy poco grip. Luego Pérez me cerró en la curva 1 y en la curva 2 encontré por fin un poco de espacio para frenar tarde, pero en el último momento creía que me iba a tocar con el de mi derecha, que no sé quién era, y he decidido acortar la curva 2 aunque saliera detrás".

"Pero he llegado al bolardo con un ángulo que no me ha dado tiempo a parar el coche y me he chocado".

Sainz admitió inmediatamente su error de cálculo, y se mostró resignado con tener que seguir la carrera desde el garaje. Su compañero Norris no logró puntuar y el McLaren demostró tener menos ritmo que el de otros rivales, pero el #55 habría podido aferrarse al top 10.

"Error mío, una pena porque no sé muy bien dónde hubiésemos estado hoy, pero seguro que mejor ahora. A aprender de ello y a pasar página".

Cuando le insistieron en analizar cómo era la zona derecha de la parrilla en la salida, describió: "Estaba muy sucia, la verdad es que todos los que salíamos por la derecha hemos salido fatal. Y luego está la curva 2, que para mí está mal hecha, mal diseñada, ya habéis visto a Ricciardo, Grosjean, etc. Es una curva que no está bien diseñada y te expone a cometer este tipo de errores".

Pese a esa crítica al diseño del circuito, Sainz no quiso poner excusas y volvió a entonar el 'mea culpa': "De todas formas ha sido un error mío, error de calcular mal la velocidad de entrada al bolardo. El ángulo que hay es extremadamente cerrado desde esa posición. Había probado ya a ir por ahí en los Libres 1, pero con un ángulo más abierto, y simplemente me he equivocado en la carrera".

