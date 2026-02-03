Ir al contenido principal

Fórmula 1 Presentación de Mercedes para la F1 2026

Antonelli espera que las luchas sean como un "ajedrez rápido" en 2026

Los nuevos coches de la F1 para 2026 añadirán una dimensión táctica a las carreras, según cree Andrea Kimi Antonelli.

Benjamin Vinel Filip Cleeren
Editado:
Añadir como fuente principal
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, ha comparado las próximas carreras de Fórmula 1 con el "ajedrez rápido", basándose en las nuevas normas técnicas del campeonato mundial.

De cara a esta una nueva era, la Fórmula 1 ha descartado el DRS y ha introducido nuevas herramientas, como la aerodinámica activa (alerones delanteros y traseros móviles) y el modo de adelantamiento (un aumento de potencia que se utilizará igual que el DRS).

Más interesante aún, los nuevos monoplazas también cuenta con el modo Boost, una herramienta de despliegue de energía que se puede utilizar en cualquier lugar para atacar o defender la posición, mientras que los pilotos tendrán que optimizar la obtención y el gasto de energía, ya que la energía eléctrica cobra mayor importancia, lo que podría dar lugar a interesantes estrategias.

"Con toda esta gestión de la energía, también la forma de correr, la forma de utilizar la energía mientras se lucha con los demás, es un paso muy importante", dijo Antonelli.

"Este año hay que afrontar la temporada con una mentalidad muy abierta y, en cierto modo, también hay que ser muy creativo, porque se puede jugar mucho con la energía, especialmente cuando se lucha contra otros. Es como jugar al ajedrez, pero como una especie de ajedrez rápido".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto: Mercedes AMG

"Obviamente, no tienes tanto tiempo para pensar cada movimiento, pero este año siempre tienes que intentar estar dos pasos por delante de los demás, especialmente cuando compites. Cuando planeas un adelantamiento o cuando te defiendes, siempre tienes que intentar estar dos pasos por delante del otro e intentar predecir sus movimientos o forzarlo a hacer algo".

"Así que hay mucho en juego. Y por eso creo que esta temporada hay que tener una mentalidad muy abierta y, como he dicho antes, incluso creativa en ocasiones", añadió.

Los nuevos coches suponen una curva de aprendizaje muy pronunciada en todos los ámbitos, pero Antonelli cree que los pilotos más jóvenes pueden tener una ventaja este año pese a su falta de experiencia en la Fórmula 1 en comparación con los más veteranos.

"Sin duda, para todos los novatos que se incorporaron a la F1 el año pasado, llegar a esta temporada con un coche nuevo es algo bueno, porque obviamente estamos acostumbrados a conducir un coche diferente cada año", señaló el italiano de 19 años. "Así que estamos acostumbrados a intentar adaptarnos lo más rápido posible a un coche nuevo".

"Por eso, desde ese punto de vista, es bueno que tengamos un coche nuevo este año, porque supone un reinicio para todos. Quizá nos ayude a entender el coche un poco más rápido que a los demás. Pero, por supuesto, los demás pilotos no son tontos y son bastante buenos, así que creo que ellos también lo entenderán muy rápidamente", concluyó el de Mercedes.

