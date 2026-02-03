Franco Colapinto se divirtió probando un biplaza sobre hielo en Andorra

Franco Colapinto aprovechó la primera tanda de test de la F1 2026, celebradas del pasado lunes al pasado viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya, para trasladarse a Andorra y vivir una prueba de lo más emocionante, sobre hielo.

En el Circuit Andorra – Pas de la Casa, el argentino de Alpine probó el coche Giand de las Andbank GSeries el fin de semana, en su debut sobre el hielo del Principado. Fue durante la cuarta y última cita de la temporada 2025-2026, celebrada el pasado sábado.

A los mandos del Giand Evo, el biplaza de la marca desarrollado esta temporada por el preparador español PCR Sport, Colapinto disfrutó y aprendió sobre ese prototipo de tracción total en una experiencia única y desafiante de la que sin duda disfrutó, como mostraba su cara, donde no podía ocultar la sonrisa.

El que pilotó Franco Colapinto trata de un prototipo como se ha indicado con tracción total, chasis tubular, motor de moto de 1.300 cc y cambio secuencial, que ofrece la mejor relación peso/potencia y que se desenvuelve con la mayor ligereza en el circuito sobre hielo.

La prueba se gestó con la colaboración entre Panorama Village y el entorno del piloto de 22 años que arrancará en 2026 su primera temporada de F1 después de haber disputado la última parte del curso 2024 y gran parte, desde la séptima carrera, del 2025.

El Director del Circuit Andorra – Pas de la Casa, el andorrano Álex Bercianos, hizo de instructor del piloto de F1 y en el biplaza y se turnó al volante con él para ir explicándole la técnica de pilotar sobre el hielo y cuáles son las peculiaridades de ese ejemplar.

Antes de Colapinto, también han rodado en el Circuit Andorra – Pas de la Casa otros pilotos, como Marc Gené o Fernando Alonso. De hecho, el pasado invierno el piloto de MotoGP Alex Rins logró un podio compitiendo allí sobre el hielo en las GSeries.

Ahora, Colapinto, que no estuvo en la última jornada de test el viernes en Montmeló porque ya había completado el día y medio y esa última oportunidad fue para Pierre Gasly, se prepara para continuar junto a su escudería con la preparación de la temporada 2026.

La siguiente aparición de Franco será en los test que la F1 disputará en dos semanas consecutivas en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir, del miércoles 11 al viernes 13 de febrero y del miércoles 18 al viernes 20.