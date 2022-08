Szafnauer: "Alonso me dijo que no había firmado con nadie, que no me preocupara"

Cargar el reproductor de audio

Szafnauer creía Alpine estaba a punto de renovar con Alonso, y que firmarían el nuevo contrato durante estas vacaciones de verano.

Pero a pesar de que Alonso le informó el domingo por la noche del Gran Premio de Hungría de que todo parecía estar resuelto por los abogados, Szafnauer dijo que se sorprendió cuando leyó el anuncio de Aston Martin el lunes.

"Fue la primera confirmación que tuve", dijo cuando Motorsport.com le preguntó cómo descubrió que Alonso había fichado por Aston Martin.

"Obviamente, cuando estamos en el paddock hay todo tipo de rumores, y yo había oído rumores de que Aston Martin estaba interesado en él. Una vez que oyes que están interesados, es probable que haya habido negociaciones y hay algunos otros indicios de que hablaron, como salir del mismo motorhome al mismo tiempo y todo ese tipo de cosas que yo vi".

"Pero estaba seguro de que, incluso con las negociaciones, y no había nada malo en explorar, estábamos muy cerca del acuerdo. Así que sí, la primera confirmación que tuve fue el comunicado de prensa. Le pregunté a Alonso y me dijo: 'no, no, no he firmado nada'. Así que me sorprendió un poco".

Hablando sobre si había mantenido alguna conversación con Fernando Alonso desde que se hizo el anuncio, Szafnauer dijo: "No he hablado con él, ya que está en un barco, creo, en algún lugar de las islas griegas".

"He aprovechado esta mañana para dirigirme al personal de la fábrica de Enstone. Y lo segundo que estoy haciendo es hablar con los medios. Y este lunes recibí un montón de llamadas de otros posibles pilotos".

Szafnauer dijo que Alpine y Alonso prácticamente habían acordado una renovación 1+1 (una temporada con opción a otra), lo que garantizaría al español un asiento para 2023 con una opción para 2024 y futuros años.

Uno de los elementos centrales en las negociaciones de Alonso era seguir en la F1 el mayor tiempo posible, ya que consideraba que un único año no era suficiente.

Szafnauer dijo: "Sólo había un par de puntos menores que estaban pendientes, y él dijo que su abogado se pondría en contacto con nosotros. Yo creía que iba a ser así".

"Y entonces, antes de que se fuera, le confirmé que firmaríamos pronto. Y me dijo: 'Sí, no te preocupes, no he firmado con nadie más. Seguiremos con esto en los próximos días'".

Y añadió: "Le ofrecimos un contrato de un año más otro. Y negociamos con Fernando diciéndole: 'Mira, si el año que viene a estas alturas estás rindiendo al mismo nivel, por supuesto, te renovaremos', y podría haber ido más allá".

"Pero creo que él quería más seguridad independientemente del rendimiento, en plan: 'Quiero quedarme más tiempo'. Y creo que ese fue el quid de la cuestión, que en lugar de 1+1 quería tres, o tres más uno".