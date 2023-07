Szafnauer recuerda la marcha de Alonso con comprensión... y otro dardo

El GP de Bélgica de este fin de semana es la última carrera antes de la pausa veraniega, y el mercado de pilotos llega en mucha más calma que el pasado año, cuando después del anuncio de retirada de Sebastian Vettel, y en el primer día de vacaciones, Alonso sorprendió al mundo fichando por Aston Martin, dejando a Alpine con las ganas de renovarle.

Ese movimiento tuvo algo de polémica, cuando el director de Alpine, Otmar Szafnauer, sugirió que Alonso les había mentido y que probablemente no les contestaría porque estaría "en un barco, en algún lugar de las islas griegas". El piloto subió una foto a su Instagram demostrando que realmente estaba en Asturias, pero el cruce de dardos no acabó ahí.

Ahora, a punto de cumplirse un año de aquel ciclón de noticias, Szafnauer ha hablado en el podcast de F1 Beyond the Grid y ha repasado lo ocurrido, restando importancia al duelo dialéctico y mostrándose mucho más comprensivo que entonces. Sin embargo, cuando le preguntaron si Alpine, que no ha terminado de encontrar el camino en esta Fórmula 1 2023, echa de menos la experiencia de Alonso, Otmar dijo: "La experiencia cuenta mucho. Sin embargo, a partir de cierto punto, estás al margen y con rendimientos decrecientes. Y nuestros pilotos de ahora son todavía relativamente jóvenes. Son rápidos, pero también tienen una buena experiencia".

"No han ganado campeonatos del mundo, pero Fernando sí", continuó sobre Pierre Gasly y Esteban Ocon: "Así que me puedes decir 'Bueno, ya sabes, Fernando sabe cómo ganar mundiales', pero nuestros chicos han ganado carreras. Son rápidos, son buenos corriendo. Y, ya sabes, creo que estoy contento con la experiencia de nuestros dos chicos".

El periodista dijo que Fernando Alonso desencadenó varios movimientos del mercado de pilotos 2022 el pasado año, pero Szafnauer quiso corregirle: "Creo que fue Sebastian Vettel quien los desencadenó. Si no se hubiera retirado, nada de eso habría sucedido".

Alonso, en su época como piloto de Aston Martin, ha recurrido en alguna ocasión a la frase de estar "en el lado oscuro", admitiendo que no le preocupa ser el 'malo de la película'. Ante la pregunta de si le considera un villano, Szafnauer contestó: "Mira, para mí, él era un agente libre. Y si eres un agente libre, eres libre de firmar con nosotros, o de firmar con alguien más. Hasta que hayas firmado sobre el papel, eres libre de hacer lo que quieras. Con nosotros quería un poco más de tiempo, quería un contrato a más largo plazo del que estábamos dispuestos a firmar. Y creo que el Aston le dio ese contrato más largo y él hizo lo que pensó que era mejor para él. Y cuando eres agente libre, es justo".

Sin embargo, no se arrepiente: "No. Sólo tenemos que sacar lo mejor de los dos pilotos que tenemos ahora. Fernando está haciendo un gran trabajo en Aston. Ha subido al podio varias veces este año. Pero para mí, no se trata de lo que podría haber sido o de los costes de oportunidad. Se trata de sacar lo mejor de los pilotos que tenemos actualmente".

Sobre si sigue hablando con Alonso, el rumano-estadounidense revela que sí: "Cuando tengo ocasión, sí. Pero ya sabes, no estamos en el mismo equipo, así que es raro que me cruce con él".

Con quien sí habló recientemente fue con el gran amigo de Alonso, Flavio Briatore: "Sí, vi a Flavio en una carrera hace poco. Hablé con él. Siempre que puedo hablo con él. Y no, tampoco hay resentimiento hace él, ya sabes, era un agente libre...".