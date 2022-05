Alpine prepara a Piastri y Doohan para dar el salto a la F1

Cargar el reproductor de audio

El piloto australiano consiguió hacerse un hueco en el programa de desarrollo de jóvenes de Alpine gracias a sus actuaciones en las categorías inferiores. Con solo 19 años, el hijo del mito del motociclismo ha conseguido terminar en la segunda posición en un campeonato tan reñido como la Fórmula 3, algo que hizo durante el pasado curso.

A lo largo de las 20 pruebas que disputó logró subir a lo más alto del podio en cuatro ocasiones, además de otros tres podios más, para sumar un total de 179 puntos, a 26 unidades del campeón, Dennis Hauger.

Esto le valió para subir a la Fórmula 2 durante las dos últimas citas de Arabia Saudí y Abu Dhabi, donde llegó a quedar quinto en Yeda y octavo en Yas Marina, lo que significó sumar 7 puntos.

Ahora, Alpine, sabiendo que tiene al de Gold Coast bajo su seno, al igual que su compatriota Oscar Piastri, lo subirá a un monoplaza de Fórmula 1 para que pueda sentir la sensación del coche más rápido del planeta, con un posible salto al mundial en un futuro.

Jack Doohan se une como piloto reserva para el test de tres días en el trazado de Losail, donde el campeón de la pasada temporada de F2 estuvo rodando: "Estoy súper emocionado por conducir un coche de Fórmula 1 por primera vez".

"Este es un momento que he estado preparando desde que empecé a correr en karts, y sé que estas oportunidades son extremadamente privilegiadas", dijo al australiano. "Estoy muy agradecido a Alpine por la oportunidad y estoy deseando dar lo mejor de mí el día del test".

"He visto entre bastidores algunos test privados antes, y he completado mucha preparación en el simulador en Enstone, así que definitivamente me siento preparado para este reto", añadió Doohan. "Me esforzaré, disfrutaré al mismo tiempo y espero aprender lo máximo posible junto al equipo".

Su compatriota ya pilotó el A521 el pasado mes de abril en Austin, además de que estuvo presente en el Gran Premio de Miami para seguir con su desarrollo en medio de los rumores sobre su llegada a la categoría.

"Han sido dos días productivos de pruebas en Qatar, donde he seguido familiarizándome con el coche de Fórmula 1. Ha hecho mucho calor los dos días, pero eso es bueno para la preparación física", dijo Piastri.

"La pista no se ha utilizado recientemente, por lo que había distintos niveles de agarre y las condiciones eran bastante polvorientas. A veces fue un reto, pero fue importante para mí aprender a conducir en diferentes condiciones", expresó el de Melbourne.

"Estoy deseando volver a unirme al equipo de F1 en Barcelona y Mónaco antes de mi próximo día de pruebas privadas en junio", sentenció el que pretende ser el siguiente piloto de Alpine en el Gran Circo.