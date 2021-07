Alonso: "Lo que está haciendo Palou abre los ojos a los jóvenes"

Alex Palou lidera la general de la IndyCar 2021 después de las primeras 10 carreras de la temporada (de un total de 17) con 39 puntos de ventaja sobre otro piloto que está en su segundo año a tiempo completo en la categoría, el mexicano Pato O'Ward. Scott Dixon, vigente campeón y compañero de Palou en Chip Ganassi Racing este año, cierra el top 3 con 56 de desventaja.

Lo que está consiguiendo el joven piloto catalán de 24 años ha dejado boquiabiertos a los más veteranos de EE UU y a un buen puñado de aficionados y miembros de equipos al otro lado del Atlántico.

Palou llegó a luchar hasta el último metro por la victoria de las 500 millas de Indianápolis el pasado mes de mayo en su segunda participación, teniendo que claudicar ante el veterano brasileño Helio Castroneves. Además, ha logrado ya sus dos primeras victorias en la categoría (en su estreno con Ganassi en Barber y Road America).

A Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo de F1 y participante en tres ediciones de la Indy 500, se le preguntó el pasado jueves por la progresión de Palou y por si veía posible que llegase a la F1 desde EE UU.

"Sí, sí, claro que le sigo y la verdad es que es un fenómeno. Este año lo veo campeón, porque es el más constante, el mejor y me alegro muchísimo, porque tener un español joven que esté triunfando en la IndyCar creo que es bueno para todos y abre un poco los ojos a nuevas generaciones también", comentó el asturiano.

"La F1 está muy bien, pero solo tiene 20 pilotos de todo el mundo y no todos pueden llegar ahí. La IndyCar es fantástica, como el WEC… hay mucho motor que no es F1. Está bien que los jóvenes sueñen con la F1, pero si no llegan , no puede ser un sueño frustrado. Lo que está haciendo Alex creo que puede tener repercusión más allá de su título o victorias".

Alonso llegó a coincidir en 2020 con Palou en su tercer asalto a la última joya de la Triple Corona del automovilismo (el segundo en que pudo disputar la carrera), aunque solo pudo ser 12º.

El actual piloto de Alpine no tiene claro si volverá a disputar la Indy 500, aunque tiene claro que quiere lograr ese hito que solo Graham Hill ha completado en la historia del automovilismo deportivo.

Alex Palou es el hombre en EE UU y por delante tiene siete citas para tratar de coronarse como el primer español en ganar la IndyCar. La siguiente cita: en Nashville, Tennessee (8 de agosto).