La costumbre heredada de Mick Schumacher con los coches en el parque cerrado

El alemán ha sido visto varias veces este año observando de cerca los neumáticos y los diseños de otros coches durante bastante tiempo después de las carreras.

Tanto su padre, Michael, como su amigo, Sebastian Vettel, es algo que también hacían para tratar de entender mejor a sus rivales.

Tras el reciente Gran Premio de Estiria, las imágenes on board de uno de los McLaren mostraron a Schumacher acercándose y examinando muy de cerca el coche y el cockpit del MCL35M en el parc fermé posterior a la carrera.

Hablando de por qué lo hace, el piloto de Haas dice que es algo que aprendió cuando empezó a correr, ya que puede proporcionarle algunos conocimientos interesantes.

"Es algo que llevo haciendo desde el karting, en realidad", explicó. Siempre es bueno saber, sobre todo, cómo funcionan los neumáticos en otros coches y ver si puedo entender y aprender de ello".

"Los neumáticos son como un libro abierto. Te muestran cada pequeño error y cada pequeño detalle de otros coches y también de mi coche. Así que supongo que inspeccionar otros coches es siempre una parte de eso, y seguiré haciéndolo".

"Además, en el parc fermé es cuando más me acerco a otro coche. No puedo entrar en el garaje de nadie y decir: 'Hola, voy a ver tu coche y luego me voy'. Así que es interesante verlo".

Schumacher se ha ganado elogios este año por su actitud y su ética de trabajo en Haas, especialmente teniendo en cuenta que su coche es de los menos competitivos.

A pesar de no haber puntuado hasta ahora, el propio Schumacher dice que está disfrutando de los retos de su campaña como rookie.

"Estoy relativamente contento de cómo está yendo, pero obviamente el rendimiento es difícil", señaló. "No obstante, hemos conseguido abrirnos camino y somos capaces de trabajar bien juntos".

"Disfruto mi tiempo aquí, me resulta fácil venir a trabajar y trabajar hasta tarde porque es muy agradable. Creo que eso se refleja en mi rendimiento. Eso es lo importante para mí, que el trabajo duro dará sus frutos en algún momento y espero que así sea".