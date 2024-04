Palou: "No creo que hubiera podido hacer funcionar la estrategia como Dixon"

Alex Palou ya tiene su primer podio puntuable en la IndyCar 2024. Tras ganar la cita por el millón de dólares del Thermal Club, el piloto español se presentaba en Long Beach con las expectativas altas, y cumplió con creces. Después clasificar en la sexta posición, avanzó posiciones hasta acabar tercero, y metido en la batalla por la pelea junto a Scott Dixon, Colton Herta y Josef Newgarden.

Precisamente, fue su compañero en Chip Ganassi Racing quien se llevó los focos este domingo en el circuito californiano. Dixon volvió a hacer una de las suyas, cambiando de estrategia aprovechando una bandera amarilla temprana y dando una clase maestra sobre gestión de neumáticos y, sobre todo, de ahorro de combustible. El neozelandés logró no hacer una parada extra, y además manteniéndose delante, sobreviviendo a los ataques que le lanzaban por detrás.

Así, Dixon volvió a demostrar su enorme talento y su habilidad para estar siempre en la pelea, aunque salga detrás, encontrando siempre la forma de rodar delante. Algo que elogiaron varios pilotos, incluido Palou. El de Sant Antoni de Vilamajor reconoció en la rueda de prensa posterior a la carrera que no le "sorprendió" la decisión de Dixon, por más que él optara por seguir el plan original, ya que veía muy difícil hacer funcionar la estrategia alternativa.

"Fue una carrera dura, creo que para todos, con diferentes estrategias", empezó diciendo Alex. "Pensamos que lo mejor era no entrar, y creo que fue lo mejor para nuestro coche. No creo que yo hubiera podido hacer funcionar la estrategia como lo hizo Scott. No me sorprendió que la eligiera, porque sabe que puede hacerla funcionar. No sé cómo, pero sí, lo estudiaré".

"Una vez que Scott escogió esa estrategia, fue como, 'vale, va a hacer que funcione'. No sé cómo. No es fácil, es super difícil, si sabes los números que hay que conseguir y lo que tiene que hacer pilotando. Otros pilotos también eligieron esa estrategia, creo que Will Power es el segundo [en la clasificación] que lo hizo. Y sí, es difícil. Pero lo hace. No sé cómo. Probablemente está haciendo trampas y tiene un [depósito] de combustible extra que todavía no conozco [dijo bromeando, entre risas]", siguió explicando.

Al hilo del nivel de Dixon, a Palou le preguntaron sobre si veía más difícil la defensa del título de la IndyCar este año, lo cual aprovechó para elogiar a su veterano compañero de 43 años: "Sí, como siempre, es difícil con Dixon. Es capaz de hacer cosas como las que ha hecho aquí, o en Gateway y Laguna Seca el año pasado, hizo lo mismo. Siempre es difícil, es rápido, inteligente. Es genial ser su compañero de equipo, así puedo ver lo que hace y espero poder aprender algo".

"Hoy en día, en la IndyCar, necesitas conseguir cada punto que puedas cada fin de semana, porque está [todo] tan [reñido], y una victoria te da tanto, que nunca sabes lo que puede pasar al final, en el último par de carreras, especialmente con el increíble calendario que tenemos ahora", explicó también sobre esta defensa de la corona.

De esta forma, el catalán confirmó que estaba feliz por el podio, aunque su objetivo fuera ganar: "Siempre estoy feliz cuando estoy en el podio. Obviamente, podría haber ganado, cometes un error y de repente eres tercero, entonces no es una sensación tan dulce. Pero sí, por cómo empezamos hoy, con el ritmo que teníamos y por cómo se desarrolló la carrera, estoy muy, muy feliz con el tercer puesto".

Por último, Palou elogió el debut de Theo Pourchaire, que fue undécimo y la buena noticia de McLaren en su primera carrera en la máxima categoría de monoplazas de Estados Unidos: "Si [la posición] fue por ritmo, es bastante impresionante. Si fue por estrategia, tal vez no tanto, pero siempre es impresionante, primero terminar la carrera, luego remontar algunos puestos, y definitivamente terminar casi en el Top 10", finalizó.