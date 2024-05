"Sustituiría a Checo con Checo; Verstappen ganó en 2021 en parte por él"

Mientras se mueven otras piezas en el tablero del mercado de fichajes, Sergio Pérez lucha por convencer a Red Bull de renovarle para la temporada 2025, y después de un buen inicio de temporada ha ganado enteros para seguir.

Quien apuesta por él, entre otros muchos, es un viejo conocido, Otmar Szafnauer, con el que coincidió en Racing Point antes de que se marchara uno Alpine y el mexicano a Red Bull. Cuando le preguntaron qué haría él con Pérez si fuera Christian Horner, hablando durante un evento para promocionar su aplicación EventR, Szafnauer dijo: "Conociendo a Checo tan bien como lo conozco, yo reemplazaría a Checo con Checo. Sabes, si yo fuera Christian, todavía lo mantendría ahí para el próximo año".

Szafnauer de hecho cree que Max Verstappen tiene mucho que agradecerle sobre el título que en 2021 ganó a Lewis Hamilton: "No olvidemos, el primer año, Max ganó en parte por Checo y en parte por las circunstancias. Pero hubo carreras, y no me refiero solo a la última, sino a otras que le ayudaron a ganar. Ahí fue cuando le pusieron en México el apodo de Ministro de Defensa, ¿verdad? Y él lo hizo".

"Y sí, ha tenido algunos bajones. Pero creo que este año, por lo que pude ver, aparte de un par de carreras, donde creo que debería haber terminado un poco más alto, creo que lo está haciendo bien. El punto fuerte de Checo siempre ha sido el pilotaje. Nunca ha sido un gran clasificador, pero siempre ha tenido muy buena técnica en carrera. Y de los años que trabajó conmigo no hubo muchas veces que yo pensara '¿por qué hiciste eso?' en una carrera. Solo recuerdo una vez, en Singapur nos frustramos porque chocó contra un Williams, pero el resto del tiempo, es muy, muy bueno adelantando sin cometer errores. Creo que lo vi luchando con Alonso un par de veces y compitieron tan cerca y con tanto respeto... es realmente muy bueno en eso".

Además de las defensas o batallas rueda a rueda, a Szafnauer se le recordó lo bien que gestiona las gomas el de Guadalajara: "El mejor. Cuando era compañero de Hulkenberg, al final Checo podía gestionar sus neumáticos, y ganó a Hulkenberg en el campeonato ese año, y fue principalmente por su habilidad para gestionar los neumáticos. A las 12 vueltas, Hulkenberg decía radio, 'Mis neumáticos traseros se han ido', ¡pero Checo nunca!"

"Yo fiché a Jun [ Matsuzaki], que es uno de los mejores en el conocimiento de los neumáticos. Y Jun les decía 'En esta curva, asegúrate de no poner ninguna carga lateral en el neumático, porque se desgastará más rápido', y les daba consejos para toda la vuelta. Y Checo podía hacerlo. Ni siquiera tenías que decírselo, él tenía ese sentido de saber lo que el neumático estaba haciendo. Y eso es una ventaja".

Jefe operativo Otmar Szafnauer, Force India, Sergio Perez, Force India

Szafnauer, que está aprovechando su tiempo fuera del equipo de F1 para ayudar a desarrollar su nueva aplicación EventR, justifica que Pérez no pueda batir a Verstappen asegurando que el tricampeón "es simplemente mejor", y es que no tiene claro que otro pudiera ganarle: "¿Pero a quién pondrías contra Max? Para mí... Me encanta Lewis, creo que ha hecho un trabajo maravilloso, pero está en una edad diferente en su carrera. Pondría a Lando al lado de Max para ver qué pasa".

"Y no digo que Lando debería ser su compañero". ¿Y Carlos Sainz?: "Creo que Hulkenberg venció a Carlos o algo así cuando estaban juntos, ¿no? en el mismo coche y la misma edad más o menos".

Por último, sobre esa frase sobre que ya ha pasado el mejor momento de Lewis Hamilton, matizó: "No sé, no tengo ni idea, es muy difícil saberlo, tienes que estar en el mismo equipo. Lo que respeto mucho de Lewis es que trabaja muy duro".

"En la última carrera creo que estaba detrás de uno de los Alpine, y dijo 'no puedo alcanzarlo'. Y yo estaba mirando los tiempos de vuelta y pensando que tenía razón. ¿Y dónde terminó? En los puntos, de alguna manera se las arregló para hacerlo, es un gran corredor. Y no se rinde. Y la otra cosa que me gusta de él, también, es que es muy respetuoso en la pista", concluyó.