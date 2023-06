Alonso y la explicación a su vuelta en la que rozó la pole en Mónaco

Fernando Alonso consiguió la segunda posición en la carrera del Gran Premio de Mónaco 2023 de Fórmula 1, y mucha parte de eso se debía a su actuación en la clasificación, en donde firmó una vuelta digna de llevarse la pole position, pese a que un estelar Max Verstappen se la arrebató por unas pocas milésimas. El asturiano pudo haber cosechado una victoria de no ser por ese mágico giro del neerlandés, aunque es consciente de lo que se necesita para hacerlo a la perfección.

Al hablar sobre lo que debe hacer un piloto durante un fin de semana antes del Gran Premio de España, el dos veces campeón del mundo recordó lo que hizo en el Principado: "Creo que nuestro punto fuerte este año, y lo ha sido siempre, es intentar sacar el máximo del coche. Si está para ser tercero, el quinto sería un pecado, y si está para ser séptimo, no podemos ser undécimos por pasarnos en la salida, así que este año, en todas las clasificaciones y carreras, hemos hecho todo lo que tocaba".

"En Mónaco lo hicimos así, aunque con el segundo juego de neumáticos el sábado [en la clasificación], te arriesgas un poco más de lo que tu cabeza diría, cuando llegar a una curva, sueltas ya el freno sabiendo que en la última vuelta que pasaste por allí, si haces lo mismo y entras a esa velocidad vas a chocar, pero esperas que con la evolución de la pista vas a entrar esos 3 o 4 km/h más rápido con el riesgo de hacer la curva o ir contra el muro", explicó el español. "Es el momento de intentar hacerlo, todos lo hacemos".

"Max [Verstappen] lo hizo, lo mismo que Ocon, porque no creo que el Alpine estuviera para hacer tercero, y eso fue bonito, porque la adrenalina es diferente. En circuitos urbanos como Mónaco, la pista va mejorando durante el fin de semana, por lo que pasas por curvas a una velocidad en la que nunca antes has pasado, entonces es un 'a ver qué pasa'", comentó el de Aston Martin.

Además de eso, el dos veces campeón del mundo cree que al tener tantas citas en trazados urbanos, en donde el rendimiento real no es tan fiable, todavía no se ha visto una "imagen" de lo que es la parrilla de 2023: "Seguramente cambien cosas, y veremos cómo han evolucionado los coches, creo que todavía no hemos visto la fotografía real de las prestaciones de los monoplazas, incluso nosotros en el equipo, si vemos los entrenamientos o la clasificación de Bakú, Ferrari está muy por delante, incluso Leclerc hizo la pole position, mientras que en Miami fueron más rápidos que nosotros en los entrenamientos libres y salimos en primera línea, y en Mónaco, estuvieron por delante y después peleamos por la pole position".

"Cuando sales el primera línea en Mónaco, te quedar ahí, así que estamos un poco confundidos con la prestación de Ferrari, lo mismo con Mercedes, que iban muy bien en Australia, pero sin el primer coche se seguridad o la bandera roja, Russell iba liderando la carrera en ese momento, y con el paquete de mejoras, sus datos dicen que el coche nuevo es mejor que aquel, por lo que deberían ir bien", dijo Fernando Alonso. "No sé si los últimos tres circuitos, al ser urbanos, han cambiado un poco la foto y en Barcelona vamos a volver a la realidad estando un poco por detrás de ellos, o podemos mantenernos fuertes, es una incógnita".

