Alpine F1 "no ve razón" para no poder pelear con Mercedes y Ferrari

En el pasado Gran Premio de Mónaco, Alpine tuvo su mejor fin de semana de la temporada 2023 del Mundial de Fórmula 1, ya que Esteban Ocon fue tercero y subió al podio, mientras que Pierre Gasly fue séptimo.

Alan Permane, director deportivo del equipo francés, insistió en que las últimas actualizaciones han ayudado al equipo a encontrar rendimiento y que el resultado de Ocon se logró por méritos propios, aunque también gracias por la penalización en parrilla para Charles Leclerc que le hizo avanzar un puesto.

Preguntado por lo que espera para el próximo Gran Premio de España, Permane insistió en que el coche será igual de competitivo: "[Espero] más de lo mismo, sinceramente", dijo. "No es un coche especial para Mónaco. Es sólo que pusimos las mejoras para Imola y luego tuvimos más en Mónaco, y el coche está funcionando bien. Espero plenamente estar delante de Mercedes y estar con Ferrari en Barcelona", dijo.

"Creo que Max Verstappen está muy lejos, y cuando Sergio Pérez tenga su día, también lo estará. Y [vencer] a Fernando Alonso va a ser muy difícil, pero no veo por qué no podemos correr con Mercedes y Ferrari, como hicimos en Mónaco y también en Miami. Al final fueron más rápidos que nosotros [en Miami], pero aún así estuvimos en carrera con ellos".

Sin embargo, Permane admitió que el equipo no esperaba ir tan bien en Mónaco. "Sinceramente, no", continuó. "Si nos remontamos al último circuito urbano con curvas de baja velocidad, Bakú, fue una pesadilla. Allí empezamos con el pie izquierdo, y no queremos volver a tenerlo, pero sabíamos que el coche era decente. Funcionó bien en Melbourne, razonablemente en Yeda y bien en Miami, así que sabíamos que teníamos posibilidades. No creo que esperáramos un podio. [Pero], sin duda, lo buscábamos después de la clasificación".

Esteban Ocon

La actuación de Ocon en Mónaco se basó en un sólido progreso desde la primera sesión de entrenamientos libres: "Empezamos con un coche razonable [medianamente bueno] el viernes por la mañana y, sinceramente, es uno de esos fines de semana en los que todo lo que le hicimos, a partir de sus comentarios, lo mejoró un poco. Y, obviamente, tuvo una clasificación fantástica. [Hubo] un poco de ayuda de Ferrari, por supuesto, pero fue un resultado completamente por mérito".

A la pregunta de si Barcelona dará una mejor lectura del último paquete de mejoras, Permane dijo: "Mónaco es, obviamente, un circuito atípico, y aunque estamos contentos de haberlo hecho bien allí, esperamos hacerlo bien también en Barcelona, y [eso] nos dará una comprensión mucho mejor del coche. Tenemos otra pequeña mejora en camino, como en la mayoría de los circuitos, así que continuará y podremos medir con un poco más de precisión dónde está el Alpine".

Permane negó, por otra parte, el comentario de que hasta ahora el coche haya sido errático: "No creo que eso sea cierto. Estamos aprendiendo sobre él cada semana. No fue un coche fácil en Bahrein, no tuvimos un test fácil, ni tampoco lo fue la carrera. No nos parece errático. El único [GP malo] fue Bakú, donde tuvimos un fin de semana horrible, pero parece que estamos aprendiendo y entendiendo más sobre el coche todo el tiempo, y especialmente en Monte Carlo".

"No es sólo en términos de equilibrio, sino también en términos de pilotaje, estábamos jugando con eso y afinándolo y los pilotos estaban contentos con el progreso que se estaba haciendo. Para mí, es como si estuviéramos progresando", añadió.

Por último, Permane reconoció que el resultado de Mónaco llegaba en un buen momento tras las recientes críticas al rendimiento del equipo por parte del director general de Alpine, Laurent Rossi. "Bakú fue muy difícil y creo que dije después de la carrera cuánto lo fue", señaló.

"Levantamos las manos y dijimos que habíamos cometido errores y que no habíamos hecho un buen trabajo. Pero somos un equipo fuerte y demostramos en Miami que podíamos recuperarnos, y en Mónaco que podemos ser más fuertes. Iremos a Barcelona con la cabeza alta e intentaremos volver a hacer lo mismo", finalizó.