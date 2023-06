Hamilton y cómo su 'yo' de 2006 le ayuda en la F1 actual

En el garaje de Mercedes están pasando días difíciles por el pobre rendimiento de su monoplaza, y aunque han pasado de vencer ocho temporadas consecutivas en el mundial de constructores a ser la tercera e incluso la cuarta fuerza de la parrilla en la temporada 2023 de Fórmula 1, no se rinden para regresar a la senda del triunfo. Alguien dentro del conjunto que trata de ayudar a los de Brackley es Lewis Hamilton, quien rememora todo el esfuerzo que hizo en el pasado para llegar a convertirse en piloto.

El británico hizo una curiosa comparación sobre cuando estuvo en la GP2 Series y cómo eso le ayudó a ser quien es hoy. En la actualidad es el cuarto clasificado en la general y trata de escalar posiciones para superarar a Michael Schumacher y ser el único en toda la historia con ocho títulos: "En 2006, ¿pensé alguna vez que sería varias veces campeón del mundo? En ese momento ni siquiera estaba seguro de que llegaría a la Fórmula 1 todavía".

"En mi mente, cada decisión y cada segundo en pista era un factor decisivo para saber si tendría o no una oportunidad o si se me abriría la puerta, si conseguiría entrar en la gran liga. En eso me concentraba todos los días cuando corría, en cada kilómetro que hacía, pensaba en cruzar la meta el primero", explicó Lewis Hamilton. "Pensaba en cómo convencer a Ron Dennis para que me diera una oportunidad y pensaba, si gano el campeonato [de GP2], no tendrán más remedio que darme una oportunidad'. Fue una locura".

"Cuando llegué aquí [a la Fórmula 1], fue algo parecido. Era como 'ahora tengo que demostrar de verdad lo que puedo hacer y tengo que seguir demostrándolo cada fin de semana', llevo haciéndolo mucho tiempo, así que...", continuó el inglés. "Y todavía me siento muy relacionado con ese chico porque, no sé cómo, pero siento un hambre increíble de ganar, y dispuesto a sacrificar casi todo con el fin de llegar a donde tengo que estar, eso no ha cambiado desde entonces".

Cuando se le preguntó si se le hace más complicada la situación con su racha más larga sin ganar desde que entró en el Gran Circo, respondió: "Es más fácil cuando te acostumbras, una vez que te pones a los mandos del coche y sabes que funciona en esa ventana, se trata de ser consistente. En primer lugar, es mucho más fácil conseguir esa puesta a punto cuando estás con un monoplaza, por ejemplo, como que tengo, estás probando de todo".

"Todas las diferentes configuraciones y combinaciones para tratar de conseguir un poco más de rendimiento, pero cuando tienes el rendimiento, no tienes que tomar decisiones arriesgadas con el fin de obtener ese extra de medio segundo", comentó. "No tienes que apretar la carrocería al máximo y poner el motor al límite de la temperatura porque tienes un poco de margen para respirar, no debes forzar tanto los neumáticos, así que puedes levantar el pie, lo que en última instancia se traduce en tandas más largas. Cuanto más lo practiques, más fácil te resultará, pero sigues teniendo un trabajo que hacer".

"Debes salir ahí fuera y cumplir, sigues teniendo que estar concentrado, no puedes cometer errores, tienes que tomar las decisiones correctas, y eso conlleva mucha presión, así que para mí ha sido fácil centrarme en el trabajo que tengo entre manos y en las cosas que puedo controlar, que son mi rendimiento y asegurarme de que el equipo avanza constantemente", aseguró Lewis Hamilton. "Así que nunca me cansé, nunca me he sentido cómodo, pero, maldita sea, es una gran sensación cuando sabes que tienes un coche con el que puedes competir el fin de semana".

