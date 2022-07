Alonso quiere esperar a después del parón para hablar con Alpine

Cargar el reproductor de audio

El bicampeón del mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso, regresó a la parrilla en 2021 con Alpine, después de tomarse dos años de descanso en el campeonato para explorar otros ámbitos del automovilismo, como las 24 Horas de Le Mans, las 500 Millas de Indianápolis y el Rally Dakar.

A sus 40 años, y a punto de cumplir 41, el español es el piloto más veterano de la parrilla, pero ha dejado clara su intención de seguir compitiendo más allá de este año, cuando expira su actual contrato con Alpine.

Su compañero de equipo, Esteban Ocon, ya cuenta con un contrato a largo plazo, por lo que el asiento de Alonso es el único que podría quedar libre el año que viene, en el caso de que Alpine quisiera cambiar su alineación.

El gran problema que para el equipo galo es que, además de tener a un veterano que quiere seguir, tienen en sus filas a uno de los jóvenes más prometedores de la F1. Oscar Piastri, actual campeón de la Fórmula 2, está buscando un hueco en la parrilla para 2023 y parece que pilotará para Williams bajo un acuerdo de cesión.

El jefe de Alpine, Otmar Szafnauer, dijo el sábado por la mañana en Silverstone que el equipo no había "empezado a hablar en detalle" con Alonso sobre su futuro, pero que lo haría "justo después del parón", que tendrá lugar en agosto.

Alonso confirmó que tenía un plazo similar en mente para las conversaciones y que estaría encantado de esperar hasta después del parón veraniego, sobre todo teniendo en cuenta lo apretado que está el calendario de la categoría en julio, mes en el que se disputarán cuatro grandes premios en cinco fines de semana.

"Hasta ahora, pues eso, no hemos empezado ninguna negociación", dijo Alonso el sábado después de la clasificación.

"Mi objetivo, como ya he dicho alguna vez, es continuar, pero sí, hasta el parón de verano, quiero concentrarme [en las carreras]".

"Este mes de julio tenemos cuatro carreras y necesito sumar puntos, porque en las primeras nueve carreras no he tenido mucha suerte".

La mala suerte que se cebó con Alonso al inicio de la temporada: Alonso: "Es doloroso llevar 2 puntos cuando deberían ser 25 o 30"

Alonso registró su mejor resultado de la temporada 2022 en el Gran Premio de Gran Bretaña, cruzando la línea de meta en quinto lugar después de seguir de cerca a Sergio Pérez, Lewis Hamilton y Charles Leclerc en su lucha por el podio en las últimas vueltas.

Cuando habló de cuándo se producirían las conversaciones con Alonso en unas declaraciones después de la carrera, Szafnauer dijo que, aproximadamente, "después del verano deberíamos tener una charla y [tomaremos] una decisión" sobre qué hacer más allá de este año.

"Como la temporada acaba tan tarde, en los viejos tiempos, cuando terminábamos en octubre, la silly season era un poco antes", dijo Szafnauer, en referencia al momento del año en el que surgen los rumores de fichajes y renovaciones.

"Pero ahora no vamos a llegar a diciembre, pero tampoco estamos muy lejos. Es un buen momento".

Cuando le preguntaron sobre si hay algo que pudiera llevar a Alpine a no mantener a Alonso, Szafnauer respondió: "No lo he pensado, pero es una buena pregunta".

"Está conduciendo de forma brillante y se clasifica bien, corre bien. De eso se trata realmente. Pero vamos a pensar en eso".