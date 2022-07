Cargar el reproductor de audio

Guanyu Zhou fue uno de los grandes protagonistas del pasado fin de semana después de sufrir un gran accidente. Su Alfa Romeo C42 volcó nada más arrancar la carrera tras un toque de George Russell que desencadenó uno de los incidentes más fuertes de los últimos tiempos.

El piloto chino atravesó toda la zona de la escapatoria de la primera curva con el coche bocabajo, antes de impactar contra la barrera de neumáticos, saltarla y detenerse finalmente entre dichas protecciones y la valla que separa al público de la pista.

El roll hoop (arco antivuelco) del coche de Zhou quedó totalmente destrozado nada más aterrizar sobre el asfalto. Sin embargo, el Halo sí resistió y fue clave para que el piloto pudiese salir prácticamente intacto.

En declaraciones para los medios de comunicación este jueves en Austria, Guanyu Zhou explicó por primera vez cada detalle de lo ocurrido y sus consecuencias.

"Con ese primer impacto, en el que (el coche) aterrizó después de dar vuelta, el equipo todavía está haciendo una investigación, pero parece que ese primer golpe fue mucho más fuerte en comparación con lo que prueba la FIA en su test de seguridad", dijo el piloto chino.

"Así que, obviamente, eso fue lo que probablemente creó el problema que destrozó [el arco antivuelco]".

Así fue el brutal accidente de Zhou: Vídeo: así fue el accidente de Zhou en la salida de Silverstone

Zhou también explicó que en el momento se centró en hacer todo lo posible para evitar cualquier lesión en el brazo o en la muñeca mientras el coche se deslizaba boca abajo por al pista.

"Obviamente, cuando se produjo el vuelco, lo primero que intenté hacer fue soltar el volante", dijo. "Porque nunca se sabe, puedes romperte la muñeca muy fácilmente con un accidente así".

"Y luego, lo siguiente que intenté hacer, mientras rodaba por el suelo, sabía que iba a tener un gran impacto, porque el coche no se detenía. Entonces intenté colocarme en una posición lo más segura posible, esperando a ese último impacto".

"No es que estuviera sujetándome las manos hacia atrás, sino que estaba manteniéndolas en tensión, para que no se muevan cuando llegue ese último impacto".

"En general, yo solo estaba esperando que llegase el último golpe. Y una vez que vi que todo había terminado, no sabía dónde estaba, porque estaba al revés".

"Lo siguiente que sentí fue básicamente que había una fuga. No estaba seguro de si era de mi cuerpo, o del coche. Así intenté apagar el motor, porque todavía estaba encendido. Pues obviamente en ese instante sabía que si había un incendio, sería difícil salir de ahí".

"No sabía qué había pasado, quién me había golpeado, porque yo iba recto por la línea blanca antes de llegar a la curva 1, y de repente recibí un gran golpe".

Por suerte, el piloto de Alfa Romeo rápidamente pudo decirle a un comisario de pista que estaba bien, antes recibir su ayuda para salir del coche.

"Obviamente, estaba hablando conmigo. Querían asegurarse de que estaba consciente y de que todo estaba bien".

"Tuve que deslizarme un poco hacia fuera del coche. Moví las pierna, mis pies y arrastré todo mi cuerpo hacia fuera, hacia la parte superior del asiento, y entonces fueron capaces de sacarme".

"No me di cuenta de que estaba entre las barreras. Pensaba que estaba al otro lado de las barreras. Pero en realidad estaba entre la barrera y la valla, y no sé cómo sobreviví a eso".

"Pero luego mirando hacia atrás, obviamente me di cuenta de que el Halo me salvó".

Después de todo lo vivido, Zhou dijo que la parte más frustrante de la jornada no fue el accidente, sino el viaje de vuelta a casa desde Silverstone.

"Me encontré con tráfico en la M1, me equivoqué de carretera y salí como a las cinco de la tarde, por lo que llegué a casa a las 21h. Fue un día muy, muy largo".

"No podía esperar a llegar para relajarme un poco, porque estaba cubierto de polvo, había mucho polvo después del accidente, así que sólo quería llegar a casa, darme una ducha y relajarme".

Al preguntarle si necesitó algún tipo de apoyo moral o mental para superar el accidente, dijo: "Ya ese mismo domingo vi la carrera de nuevo y no me sentí mal viéndola, ni tuve esa sensación".

"Así que creo que fui capaz de digerirlo por mí mismo, estaba contento de tener un día de descanso y poder volver a comprobar mi condición física al día siguiente".

"Para mí, eso no era una preocupación. Obviamente, hay momentos en los que haces o pasa algo y necesitas un poco de ayuda, pero esta vez no siento que fuera necesaria", añadió el de Alfa Romeo.

Zhou volverá a competir este fin de semana en Austria y cree que es una muy buena noticia volver al volante de su monoplaza tan solo unos días después del accidente, en lugar de tener que esperar.

"El domingo por la noche estuve enviando mensajes a todos mis ingenieros, preguntándoles si mi asiento estaba bien. Para los pilotos, obviamente, el asiento es muy importante, tiene que ser muy cómodo, así que no quiero cambiarlo, porque siempre pueden ser diferentes, aunque intenten hacerlo exactamente igual".

"Pero más allá de eso, estoy muy contento de que haya una carrera sólo unos días después".

"Porque obviamente, si tienes un descanso largo justo después de esto, sería terrible, porque estarás bajo presión, estarás pensando en ello, repetirás el incidente en tu cabeza, aunque intentes evitarlo. Por lo que es bueno volver a pista directamente", concluyó el joven piloto chino.