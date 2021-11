Alonso: "AlphaTauri es más rápido, pero tenemos dos puntos fuertes"

A falta de solo tres carreras, Alpine y AlphaTauri están empatados a 112 puntos en la batalla por la quinta posición del campeonato del mundo de constructores 2021.

El equipo 'B' de Red Bull llega a la recta final en un mejor momento, tras haber sumado 27 puntos en las últimas cuatro citas frente a los solo nueve de los de Enstone. Sin embargo, en la escudería francesa confían en recuperar el buen rendimiento mostrado en las carreras de mitad de temporada, y se acogen a sus puntos fuertes como motivo de esperanza.

Este fin de semana la F1 llega al GP de Qatar, nueva cita en el calendario, y Alonso habló de esa pelea en la rueda de prensa del jueves. Repasando cómo había ido en el reciente GP de Brasil, el asturiano admitió que hace falta un paso más.

"Me hizo feliz que el equipo sumara importantes puntos, pero todavía tenemos que subir el nivel si queremos terminar delante de AlphaTauri. Este fin de semana, tenemos la primera oportunidad de hacer algo extra", comenzó diciendo Fernando Alonso.

Una de las claves para el mundial de equipos, y no solo en el caso de Alpine, es contar con dos pilotos que frecuentemente sumen para la causa. Y mientras en AlphaTauri Pierre Gasly aporta más del 80% de puntos, Alonso (55%) y Ocon (45%) hacen una aportación más equilibrada.

Cuando le preguntaron cómo de importante es trabajar junto a Esteban Ocon para superar a sus rivales, Alonso explicó: "Bueno, creo que esa es nuestra principal fortaleza, en comparación con ellos. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y probablemente aceptar que no somos tan rápidos como ellos en ritmo puro a una vuelta".

"Son incluso más rápidos que McLaren y Ferrari, para ser sincero, han superado a Ferrari y McLaren en los últimos tres o cuatro circuitos. Son rápidos, nada que decir. Nuestro punto fuerte es gestionar bien las carreras del domingo, con buenas estrategias, sin errores, buenas primeras vueltas y sumar con ambos coches. Esa es nuestra fuerza y ​​trataremos de usarla hasta el final".

A Alonso también le preguntaron por el paso atrás en rendimiento, o al menos en puntos, que han dado en los últimos meses, aunque admite que no entienden los problemas que ha podido sufrir el Alpine A521: "Sí, es cierto que desde Austin parecíamos sufrir un poco más en el ritmo de carrera y especialmente en la clasificación. Pero aún no tenemos respuesta a esas caídas en el rendimiento. Creo que México y Austin fueron malos, pero Brasil fue un fin de semana más normal, así que espero que estas próximas tres carreras vayan bien y repitamos esa puntuación alta de hace no tanto tiempo".

Por último, sobre la expansión de la Fórmula 1 en Oriente Medio, Alonso cree que es una noticia positiva para todas las partes.

"Obviamente la Fórmula 1 se está expandiendo a nuevos países y abriendo el deporte a nuevos aficionados, y creo que eso es fantástico para todos. Ha abierto los ojos a mucha gente sobre lo bonita que puede ser la Fórmula 1, ha dado a los países una nueva dimensión. Creo que es una situación en la que todos ganan".

"Personalmente, me encanta correr en Oriente Medio. No tengo problemas con ningún otro país. Me encanta correr por todo el mundo, pero cuando venimos aquí, me siento bien. Me gusta esta parte del mundo. Viví en Dubai durante tres años, me siento bien aquí, me gusta el clima. Me gustan las instalaciones aquí. Los circuitos son increíbles, hay muchos hoteles alrededor de las pistas, nuevas ciudades, grandes aeropuertos. Es fácil venir aquí y correr, en comparación con otros países. Estoy feliz de que tengamos ahora cuatro carreras en esta parte del mundo", concluyó.

Galería: las primeras fotos de la F1 en el GP de Qatar

Lewis Hamilton, Mercedes 1 / 14 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes W12 detail 2 / 14 Foto de: Giorgio Piola Mecánicos con el coche de Lance Stroll, Aston Martin AMR21, en el pitlane 3 / 14 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 4 / 14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mecánicos de Mercedes con neumáticos Pirelli 5 / 14 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Mecánicos de Ferrari en el box 6 / 14 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Barreras DHL 7 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, recorre la pista 8 / 14 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El Safety Car Aston Martin Vantage 9 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El semáforo con las luces de inicio de las carreras de F1 10 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Grada principal 11 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle del Alpine A521 12 / 14 Foto de: Giorgio Piola Detalle del McLaren MCL35M 13 / 14 Foto de: Giorgio Piola Detalle de la refrigeración del Mercedes W12 14 / 14 Foto de: Giorgio Piola