Alonso y Aston, confiados para Australia: "Va mejor de lo esperado"

Cargar el reproductor de audio

Alonso y Aston Martin llegan al GP de Australia, la tercera prueba de la temporada 2023, después de sendos podios en las dos primeras citas, con la moral en todo lo lato. Y este jueves, en la previa en el circuito Albert Park, el asturiano quiso mantener los pies en el suelo pese al optimismo que reina en el equipo.

"Estamos extremadamente contentos con el rendimiento de nuestro coche", declaró Fernando Alonso, aunque no asegura que eso vaya a seguir en Australia: "Tendremos que esperar y ver". Después de este fin de semana, la F1 afrontará casi un mes de parón sin carreras (un hueco que dejó el cancelado GP de China), y ahí Aston Martin evaluará su velocidad punta con cambios para las siguientes rondas.

Alonso tiene curiosidad por cómo quedará ordenada la parrilla después de esas grandes actualizaciones: "Muy pronto, a partir de Bakú e Imola, veremos a los equipos cambiar algunas piezas del coche y quizás eso también cambie lo competitivo que es cada uno. Así que ya veremos, ojalá podamos mantener nuestro ritmo".

Aston Martin está muy motivado cara a la cuarta ronda del calendario: "Nuestra autoconfianza está a un buen nivel antes de Australia".

"De momento estamos muy contentos con el rendimiento del coche, mejor de lo esperado, sobre todo en Yeda fue una agradable sorpresa. Tengo mucha confianza, pero los monoplazas cambiarán en breve con los desarrollos, así que hay que mantener este ritmo".

Un artista pinta a Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 1 / 10 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 2 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, habla con los medios 3 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, en rueda de prensa 4 / 10 Foto de: LAT Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team y Max Verstappen, Red Bull Racing, en rueda de prensa 5 / 10 Foto de: LAT Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team y Max Verstappen, Red Bull Racing, en rueda de prensa 6 / 10 Foto de: LAT Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team y Max Verstappen, Red Bull Racing, en rueda de prensa 7 / 10 Foto de: LAT Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, en rueda de prensa 8 / 10 Foto de: LAT Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, tercer clasificado, celebra en Parc Fermé 9 / 10 Foto de: Glenn Dunbar Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, tercer clasificado, celebra en Parc Fermé 10 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Cuando se le recordó que en la última carrera logró su podio número 100 en Fórmula 1, Alonso dijo que su mente ya está en hacerlo bien este domingo: "Es bonito alcanzar esa cifra, pero durante el campeonato no estás tan centrado en los números, sólo piensas en el siguiente fin de semana. Así que aquí estamos, esperemos tener otro buen fin de semana".

Dicho podio llegó tras una sanción que le pusieron y luego le quitaron, y el bicampeón restó importancia a lo ocurrido tras el final feliz con el que se desarrolló: "No fue lo ideal, pero no fue frustrante porque de todas formas estuve en la ceremonia del podio. El trofeo está en la fábrica, todavía no he ido a verlo, pero no pasa nada".

Alonso no volvió a la fábrica tras el GP de Arabia Saudí, y se centró en la preparación física ante uno de los viajes más exigentes del calendario, este a Australia. Ahí, la Fórmula 1 estrena cajas de parrilla más grandes, con las que se pretende evitar penalizaciones como las sufridas por el propio Alonso en Yeda o por Esteban Ocon en Bahrein.

Según el #14, habría que revisar también la línea amarilla lateral que hay delante de esas posiciones:: "Es difícil posicionarse en el cajón y este año aún más, porque hemos visto dos penalizaciones, lo cual es bastante extraño. Pero en mi caso no ha cambiado mucho respecto al año pasado, es difícil y estamos centrados en la línea amarilla, así que te acercas al cajón sin poder verlo, sino mirando a un lado del cockpit, puede haber un poco de distracción. Yo cometí un error e intentaré estar más concentrado"

"La línea central no ayudará porque miras a los lados cuando te acercas al cajón, no al frente, pero los 20 centímetros extra ayudarán en algunas pistas como Mónaco o Imola, donde la recta no es completamente recta. Nadie quiere penalizar en una salida y la FIA tampoco imponer esa penalización, porque no hay ventaja a menos que te adelantes demasiado, así que esperemos que eso sea diferente a partir de ahora".