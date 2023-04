Cargar el reproductor de audio

Alonso está en su vigésima temporada en Fórmula 1, aunque su debut llegó en 2001, hace ya 22 años. Tras una temporada como piloto reserva de Renault, el asturiano inauguró sus grandes estadísticas en la temporada 2003, cuando llegaron sus primeros podios, poles y victorias.

Recientemente se cumplieron 20 años de su primer fin de semana exitoso, el GP de Malasia 2003, segunda cita de aquella temporada, y en una entrevista con L'Equipe (aquí, en francés), al español le preguntaron qué le diría a aquella versión suya si pudiera aconsejarle tras haber logrado ese sábado 22 de marzo su primera pole en F1.

Tras pensar rápidamente, y con ojos brillantes, Fernando Alonso contestó: "Que la aventura que le espera va a ser fabulosa. Aquel día, acababa de conseguir mi primera pole y no me imaginaba que iba a estar en la F1 más de cuatro o cinco años".

"En cuanto a ganar títulos, parecía totalmente imposible por el impresionante dominio de Michael (Schumacher). Al final gané dos campeonatos y gané 32 grandes premios, pero de eso hace ya mucho tiempo".

El día después de aquella primera pole llegó su primer podio, cuando fue tercero por detrás del McLaren de Raikkonen y del Ferrari de Barrichello. Luego, en 2005 y 2006, llegaron los dos mundiales, pero la fortuna no volvió a sonreír a un Alonso que dejó ahí su cuenta de títulos. En la siguiente frase, el 14 admitió que todo parecía diferente en ese momento: "Todo cambia muy deprisa. Le advertiría a aquel joven piloto que el futuro nunca es lo que uno espera y que hay que disfrutar de cada momento".

Ahora, con 41 años, Alonso maravilla al paddock en su primera temporada con Aston Martin, y cuando le preguntaron si esos dos años (2019 y 2020) que estuvo fuera de la F1 le ayudaron a verlo de manera diferente, dijo: "Fue muy importante para mí. Me dio un reseteo mental. En 2018, cuando dejé la F1, estaba agotado...".

Y admitió que no ganar, ni acercarse a luchar por hacerlo, le hundió: "Sí, por supuesto. Siempre me ha gustado pilotar, pero hacerlo así, sin ganar, era duro. Y luego estaban todos los viajes, las diferencias horarias, todas las cosas que me parecían inútiles. Me imaginaba delante del televisor viendo las carreras, había olvidado la importancia de ciertas cosas".

Sobre esos pequeños detalles que acabaron aborreciéndole y ahora le ilusionan, concretó: "Entras en una rutina. Piensas en tu coche, en tu rendimiento. Ahí está el desfile de pilotos, la parrilla antes de la salida. Antes de ese parón, todo eso me aburría. Ahora lo disfruto. Desde que he vuelto, tengo una visión diferente de la Fórmula 1".

Y tan diferente. Ahora es complicado ver a Alonso sin sonreír, en una segunda juventud que le hace ganarse todos los elogios posibles.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!