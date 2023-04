Alonso se suma al '¿cómo están los máquinas'? de Bisbal en redes

"¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo". Si no te han saludado así o no has saludado así en los últimos días probablemente no utilizas redes sociales o incluso no usas demasiado internet. Esa frase se volvió viral tras un vídeo en el que el cantante David Bisbal aparece así en una sala para encontrarse y hacerse una foto con unos fans que le estaban esperando tras la gala Primavera Pop de los 40 (de la emisora 40 Principales). Y el último en hacer referencia a ello ha sido el propio Alonso.

El de Aston Martin, durante las vacaciones obligadas por estas tres semanas sin carreras, no ha dejado de entrenar, como ha ido mostrando en sus redes. En los últimos días ha estado trabajando en su circuito de karting en Llanera (Asturias), y fue allí donde este viernes subió a 'stories' de Instagram' un vídeo emulando a Bisbal, aunque con otro protagonista.

El que dice la frase, que además completa como Bisbal ("Venga, vamos a echar una fotillo") es Carlos Manteca, mecánico de su karting, y como has visto en el vídeo, tras la frase y la risa de Fernando Alonso, la cámara recoge la foto que el bicampeón ha colocado en el kart, una suya junto a David Bisbal.

Piloto y cantante tinen una buena relación de cariño y respeto, y incluso compartieron un directo en redes sociales hablando y mostrándole el almeriense a Alonso una gran admiración. "Oye, eres un máquina, tío. Felicidades por representarnos así (a los españoles). Nos representas espectacular, y eso es para nosotros un orgullo", dijo Bisbal a Alonso en esa ocasión.

Ahora, Alonso ultimará los preparativos antes de viajar a Bakú, donde el fin de semana que viene se disputa el GP de Azerbaiyán que reanudará la temporada, la cuarta carrera del curso que llega después de tres podios consecutivos del español. ¿Habrá un cuarto allí?

Además, el circuito urbano de Bakú será testigo de un nuevo formato de fin de semana al sprint, con dos sesiones de clasificación de manera que la carrera corta sea independiente de la carrera principal del domingo.

Y mira aquí el vídeo original de David Bisbal y su ya famoso saludo