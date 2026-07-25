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GP de Hungría

2026 Fórmula 1 GP de Hungría

Hungary
23 jul 2026 - 26 jul 2026
Hungaroring, HU

F1 en DIRECTO: la clasificación del GP de Hungría 2026

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

A todo esto, buena remontada de Mari Boya que ya está 17º

Montoya está haciendo un tren, tiene a Mini y Tsolov encima. Pero en el Hungaroring no es fácil adelantar

Otra vez Tsolov está en posiciones de podio y ya sabemos que el león búlgaro tiene muy buenos finales de carrera

Sebas Montoya ha conservado el liderato en la sprint de F2. Salida con algun toque, pero limpia

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¡En nada arranca la carrera al sprint de F2!

 

 

¡Dos horas para la clasificación y 15 minutos para la sprint de F2!

Por si te la perdiste, así fue la sprint de F3:

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Pero antes, a las 14:15h, tendremos la carrera al sprint de la F2

¡La siguiente sesión de la F1 ya será la clasificación, que se disputa en poco más de dos horas, concretamente a las 16:00 hora local y de España!

 

 

Resumen y resultados de los Libres 3 en Hungaroring

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¡BANDERA A CUADROS! Termina la FP3 del GP de Hungría 2026 de F1, con Lando Norris al frente gracias a su 1:17.939, pero con Hamilton y Antonelli muy pegados a él a 0.1s

El bache de la curva 1 sigue siendo traicionero...

 

Verstappen y Hadjar son 7º y 8º, parece que están por detrás de McLaren, Ferrari y Mercedes, quienes parecen estar muy parejos

1:18.068 para Antonelli, que mejora pero se mantiene 3º a 0.129s de Norris

¡Norris vuelve a mejorar en su segundo intento! 1:17.939

¡Hamilton al frente con un 1:18.056! Leclerc se queda tercero a 0.2s

¡Llega el turno de los Ferrari!

1:20.393 para Alonso con blandos nuevos, ahora mismo es 11º a 2.1s de Norris

Verstappen se queda cuarto, a 0.450s de la mejor referencia

¡Norris al frente! 1:18.206

1:18.254 para Antonelli, que escala a lo más alto, 0.210s por delante de Piastri

 

¡Los Red Bull también ya con blandos nuevos!