2026 Fórmula 1 GP de Hungría
F1 en DIRECTO: la clasificación del GP de Hungría 2026
Sigue a través de este enlace en directo la clasificación del GP de Hungría 2026 de la F1, con live timing de tiempos, posiciones, comentarios y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
A todo esto, buena remontada de Mari Boya que ya está 17º
Montoya está haciendo un tren, tiene a Mini y Tsolov encima. Pero en el Hungaroring no es fácil adelantar
Otra vez Tsolov está en posiciones de podio y ya sabemos que el león búlgaro tiene muy buenos finales de carrera
Sebas Montoya ha conservado el liderato en la sprint de F2. Salida con algun toque, pero limpia
¡En nada arranca la carrera al sprint de F2!
¡Dos horas para la clasificación y 15 minutos para la sprint de F2!
Por si te la perdiste, así fue la sprint de F3:
F3 en Hungría - Nael se impone y hay empate al frente del campeonato
Mira aquí todos los resúmenes, resultados y más del fin de semana de Fórmula 3 en el Hungaroring, durante el GP de Hungría.
Pero antes, a las 14:15h, tendremos la carrera al sprint de la F2
¡La siguiente sesión de la F1 ya será la clasificación, que se disputa en poco más de dos horas, concretamente a las 16:00 hora local y de España!
Resumen y resultados de los Libres 3 en Hungaroring
Norris avisa a Ferrari en la FP3 de Hungría antes de la clasificación
Lando Norris batió a los Ferrari en la FP3 del GP de Hungría, y de hecho Antonelli también se coló delante de Leclerc.
¡BANDERA A CUADROS! Termina la FP3 del GP de Hungría 2026 de F1, con Lando Norris al frente gracias a su 1:17.939, pero con Hamilton y Antonelli muy pegados a él a 0.1s
El bache de la curva 1 sigue siendo traicionero...
Verstappen y Hadjar son 7º y 8º, parece que están por detrás de McLaren, Ferrari y Mercedes, quienes parecen estar muy parejos
1:18.068 para Antonelli, que mejora pero se mantiene 3º a 0.129s de Norris
¡Norris vuelve a mejorar en su segundo intento! 1:17.939
¡Hamilton al frente con un 1:18.056! Leclerc se queda tercero a 0.2s
¡Llega el turno de los Ferrari!
1:20.393 para Alonso con blandos nuevos, ahora mismo es 11º a 2.1s de Norris
Verstappen se queda cuarto, a 0.450s de la mejor referencia
¡Norris al frente! 1:18.206
1:18.254 para Antonelli, que escala a lo más alto, 0.210s por delante de Piastri
¡Los Red Bull también ya con blandos nuevos!