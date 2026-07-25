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La FIA también sanciona a Antonelli: perderá tres posiciones en Hungría

El piloto de Mercedes recibió una sanción de tres posiciones en parrilla por no reducir suficientemente la velocidad con bandera amarilla en la curva 14 durante la clasificación. También suma un punto en la superlicencia.

Pol Hermoso
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli también ha sido sancionado tras la clasificación del Gran Premio de Hungría 2026. Apenas unos minutos después de conocerse la penalización de Lewis Hamilton por bloquear a Oscar Piastri, los comisarios anunciaron una caída de tres posiciones en la parrilla para el piloto de Mercedes por no reducir suficientemente la velocidad bajo bandera amarilla durante la Q3.

El italiano había firmado el cuarto mejor tiempo de la sesión, pero finalmente saldrá séptimo en la parrilla de este domingo tras la decisión de la FIA. Además, la sanción incluye un punto en su superlicencia, con lo que acumula cuatro en los últimos doce meses.

El incidente se produjo a las 16:59, en la fase decisiva de la clasificación, cuando Antonelli atravesó la zona de la curva 14 mientras ondeaba una bandera amarilla simple por un incidente previo. Tras revisar la telemetría, los vídeos, el sistema de cronometraje y escuchar tanto al piloto como al representante de Mercedes, los comisarios concluyeron que el italiano no redujo la velocidad de forma suficiente para cumplir el reglamento.

La FIA explica por qué castigó a Antonelli

En su defensa, Antonelli aseguró que al ver la bandera amarilla y los paneles luminosos levantó el pie del acelerador antes que en su vuelta anterior, algo que la telemetría confirmó. Sin embargo, los datos también mostraron que esa reducción fue demasiado pequeña para considerarla adecuada.

Según detalla el documento oficial, el piloto de Mercedes levantó el acelerador 16 metros antes que en su mejor vuelta y llegó al inicio del sector con 14 km/h menos de velocidad. No obstante, al frenar menos en la entrada de la curva, pasó por la zona del incidente 3 km/h más rápido que en su vuelta de referencia. Además, el tiempo registrado en ese mini-sector fue únicamente 0,03 segundos más lento, una diferencia inferior al 1%, insuficiente para demostrar una reducción significativa de la velocidad.

Los comisarios recordaron que la guía de sanciones contempla cinco posiciones de penalización para este tipo de infracciones. Sin embargo, decidieron reducir el castigo a tres puestos al considerar que Antonelli sí intentó reducir la velocidad y que dispuso de poco tiempo y distancia para reaccionar cuando apareció la bandera amarilla.

La sanción modifica la parte alta de la parrilla del Gran Premio de Hungría, ya que Antonelli pierde tres posiciones y cae del cuarto al séptimo lugar, uniéndose así a Hamilton entre los pilotos castigados tras la clasificación del sábado.

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