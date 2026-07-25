Norris, entusiasmado con McLaren tras su pole en Hungría: "Aún podía mejorar"

Lando Norris volvió conseguir una pole position, rompiendo así la racha de Mercedes en 2026, que llevaba 10 de 10 hasta la fecha. El piloto de McLaren logró el mejor tiempo en la clasificación del Gran Premio de Hungría, poniendo fin a una larga espera personal que se remontaba al GP de Las Vegas de 2025.

El piloto británico superó a los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc en una sesión muy igualada y, tras bajarse del coche, aseguró que aunque había hecho la pole todavía tenía margen para mejorar.

"La vuelta ha sido lo suficientemente buena como para lograr la pole, aunque no ha sido mi mejor vuelta; sinceramente, es difícil hacer bien una vuelta completa aquí, eso está claro. Con el nuevo asfalto, que en algunos puntos tiene buen agarre y en otros no, a veces parece un poco una lotería en ciertas curvas".

"En cada vuelta tenía la confianza para apretar más y llegué a un territorio inexplorado en cuanto a cómo reacciona el equilibrio cuando lo llevo al siguiente nivel; perdí un poco de tiempo en un par de curvas, así que si tuviera una tercera vuelta en la Q3 seguro que mejoraría bastante, pero no la hay".

"Pero estoy muy contento de estar aquí de nuevo, hacía tiempo que no hacía la pole y me he sentido bien todo el fin de semana y es genial poder plasmarlo con un resultado", dijo.

Sin embargo, el actual campeón del mundo de la Fórmula 1 rebajó rápidamente la euforia cuando le preguntaron si esta pole podía marcar un antes y un después en su temporada. Para Norris, el verdadero examen llegará el domingo.

"Ya veremos, solo es una clasificación; mañana nos espera una carrera larga y va a ser difícil, así que ya veremos. Sin duda, si nos remontamos a Spa el fin de semana pasado, como dije entonces, pensaba que tenía un ritmo lo suficientemente bueno como para, sin llegar a la pole, luchar por el podio y, potencialmente, por la victoria; en términos de ritmo, obviamente no lo conseguí, pero el potencial estaba ahí".

Ahora, Norris cree que las últimas mejoras introducidas por McLaren empiezan a ofrecer los frutos que el equipo llevaba semanas buscando, algo que considera especialmente importante después de un inicio de temporada algo complicado.

"Es agradable ver que eso se ha trasladado en cierto modo a este fin de semana; hemos traído varias mejoras y ese potencial se ha traducido en un resultado, lo cual siempre es muy positivo para todo el equipo y muy bueno para la motivación y el ambiente".

"Es bueno ver cómo el trabajo da sus frutos y se obtienen recompensas, así que estoy muy contento por todos, pero no se puede confiar solo en una buena clasificación, así que necesito una buena carrera mañana".

"Hemos estado trabajando duro, sabemos que hemos estado a la zaga, pero estamos progresando y hoy sin duda lo hemos demostrado", concluyó el británico de McLaren.

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images