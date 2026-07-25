Sainz destapa el calvario de Williams: "No he llevado el mismo coche dos vueltas"

El hundimiento de Williams en el Gran Premio de Hungría 2026 tuvo una explicación mucho más profunda que una simple eliminación en la Q1. Carlos Sainz, 18º en la clasificación y por detrás incluso de un Aston Martin que estrenaba mejoras, reconoció que el equipo atraviesa uno de sus momentos más complicados del año y desveló que, además de las limitaciones estructurales del FW48, su monoplaza arrastra un problema mecánico que ha convertido todo el fin de semana en una auténtica pesadilla.

Tras la sesión, el madrileño no escondió la realidad. Hungría era, sobre el papel, el circuito donde esperaba sufrir más durante toda la temporada por las carencias de carga aerodinámica y equilibrio del coche, pero lo visto sobre el Hungaroring confirmó que la situación de Williams va incluso más allá del rendimiento puro. Mientras Fernando Alonso lograba llevar el renovado Aston Martin hasta la Q2, tanto Sainz como Alex Albon caían eliminados en la primera ronda, reflejando el retroceso del equipo de Grove en las últimas carreras.

"Ha sido un fin de semana muy complicado", resumió el español. "Ya esperaba que, en términos de rendimiento puro y de las limitaciones de balance para este circuito, fuera el peor de la temporada. No me sorprende, porque confirma los problemas que hemos tenido durante todo el año: la falta de carga aerodinámica y los problemas de equilibrio".

Pero el panorama en su lado del garaje ha sido todavía más complejo. Sainz explicó que su Williams arrastra una anomalía en la parte trasera relacionada con la caja de cambios que el equipo todavía no ha conseguido resolver, alterando por completo el comportamiento del coche en cada salida a pista.

"En mi lado del garaje hemos tenido un problema en la parte trasera del coche, relacionado con la caja de cambios, para el que no encontramos la solución. En cada sesión he tenido un equilibrio diferente por algo que ocurre detrás del coche. Es muy impredecible y muy difícil de poner a punto".

Esa falta de consistencia, aseguró, ha hecho prácticamente imposible evolucionar durante el fin de semana. "No he conducido el mismo coche dos vueltas seguidas en todo el fin de semana. Así es muy difícil optimizar. Y, aun optimizando, creo que hoy solo habría encontrado una o dos décimas, lo que igualmente nos habría dejado muy lejos. Sabemos que simplemente nos falta rendimiento".

Preguntado por los numerosos bloqueos sufridos durante los entrenamientos y si habían sido consecuencia de una puesta a punto demasiado agresiva, el piloto de Williams fue tajante al descartar esa teoría. Para él, el origen está en problemas mucho más profundos del monoplaza.

"No. Son problemas fundamentales del coche que nos obligan a tener cambios enormes de balance y de carga aerodinámica. Sabemos perfectamente cuáles son nuestras principales limitaciones y qué habría que hacer para solucionarlas".

Espera encontrar la solución a los problemas en Bakú

Sin embargo, tampoco quiso vender falsas esperanzas a corto plazo. Aunque Williams llevará novedades a Bakú tras el parón veraniego, Sainz no espera que esas piezas cambien de forma significativa la situación del equipo.

"Tenemos que esperar a Bakú para encontrar algún tipo de solución, pero, más importante aún, al coche del año que viene. Sinceramente, no creo que las mejoras de Bakú vayan a solucionar muchos de estos problemas".

Las palabras del español dibujan un panorama poco alentador para Williams. Después de varias carreras perdiendo terreno respecto a sus rivales directos, el equipo afronta el parón con la sensación de que las limitaciones del FW48 son demasiado profundas para corregirse únicamente con una actualización. Hungría, donde ambos coches cayeron en la Q1 mientras Aston Martin dio un evidente paso adelante, terminó por confirmar el cambio de tendencia en la zona media de la parrilla.