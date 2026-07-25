Alonso celebra su pase a Q2 y asegura que "hay más potencial por sacar"

Después de cerrar la parrilla de salida en Spa-Francorchamps a dos segundos de ambos Cadillac, el Gran Premio de Hungría era la gran esperanza de Aston Martin gracias a un nuevo AMR26 con hasta 16 cambios, el cual parece que ha dado sus frutos, tal y como confirma la primera clasificación a Q2 de la temporada para el equipo de Silverstone.

Tras la sesión clasificatoria, en la que Fernando Alonso logró su mejor resultado, un 16º puesto, el veterano piloto se mostró realmente satisfecho con su nuevo coche, sobre todo por lo que signfica en cuanto a correlación entre la pista y las diferentes herramientas de la fábrica.

"Creo que, cuando llegas con un coche nuevo, siempre es importante que la correlación sea la correcta y que el coche rinda como esperas. Aunque es lo que esperábamos, creo que era importante comprobarlo y no llevarnos una sorpresa desagradable", dijo.

Aunque el paso adelante es evidente, Alonso también aseguró que hay todavía más potencial por sacar de este nuevo AMR26.

"Aún no estamos al máximo nivel del paquete. Ahora, en la clasificación, hemos vuelto a aprender algo sobre el equilibrio del coche. Si tuviéramos otra sesión, creo que volveríamos a cambiar la configuración y optaríamos por una diferente".

"Creo que aún es pronto. Creo que hay más potencial por sacar del coche, pero es normal cuando se tiene un paquete tan grande. Por desgracia, ayer también perdimos un coche en los entrenamientos libres, así que seguimos teniendo poca experiencia con estas piezas", añadió el de Aston Martin.

Que se haya confirmado la mejoría es una gran noticia nivel deportivo, pero también en cuanto a la energía que esto puede transmitir tanto a la fábrica de Aston Martin en Silverstone como a la fábrica de Honda en Sakura.

"Sin duda fue importante para todos los miembros del equipo, ya que ha sido un periodo difícil en ambas fábricas. Teniendo en cuenta el déficit de rendimiento que teníamos en la primera mitad del año, este paquete obviamente no ha cambiado mucho las posiciones, pero sí ha cambiado mucho, creo, el impulso de todos en la fábrica".

"Ya no estamos persiguiendo algo que desconocemos. Sabemos exactamente lo que buscamos y conocemos con precisión los objetivos para el próximo paquete o para la temporada que viene. Así que, para mí, ese es el mayor cambio de este fin de semana", concluyó el bicampeón español de Fórmula 1.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images