Verstappen, sobre la crisis de Red Bull: "¿Desesperado? Ya he pasado esa fase"

La clasificación del Gran Premio de Hungría volvió a dejar a Red Bull muy lejos de donde esperaba estar. Max Verstappen solo pudo ser sexto, sufrió un trompo en su último intento de la Q3 y, una vez bajó del coche, lanzó un preocupante mensaje sobre el estado del RB22.

El neerlandés aseguró que el monoplaza fue perdiendo rendimiento aerodinámico a medida que avanzaba la sesión hasta convertirse en un coche "inconducible", en un nuevo problema que, según lamentó, se suma a una larga lista de averías y comportamientos diferentes que el equipo viene sufriendo carrera tras carrera.

Laurent Mekies confiaba antes del fin de semana en que el Hungaroring, un circuito mucho menos dependiente de la velocidad punta y del despliegue eléctrico, pudiera adaptarse mejor al RB22. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Verstappen acabó sexto, Isack Hadjar solo pudo ser octavo y el cuatro veces campeón del mundo terminó la sesión con un trompo en la última curva que resumió a la perfección un sábado para olvidar.

"El fin de semana ya estaba siendo difícil, pero cuando en vez de degradarse los neumáticos se degrada el coche, entonces tienes un gran problema. Y eso es exactamente lo que nos está pasando", resumió el neerlandés.

La frustración quedó patente incluso antes de regresar al garaje. Nada más completar la clasificación, Verstappen comunicó por radio que el coche estaba "completamente roto aerodinámicamente" y que iba "cada vez peor", una sensación que después desarrolló con más calma ante los medios.

"El coche iba empeorando vuelta tras vuelta. Cuantas más vueltas daba, más difícil era hacer una vuelta rápida. Para mañana tenemos que solucionarlo porque así el coche no se puede conducir. En la última curva simplemente giras el volante y la parte trasera desaparece. Es una locura".

Según explicó, el equipo ya había detectado durante la clasificación que algo no cuadraba en los datos. Aunque todavía desconoce el origen exacto del problema, Red Bull sí observó una pérdida progresiva de carga aerodinámica que fue alterando completamente el equilibrio del coche.

"Tengo que mirar los datos con calma, pero el equipo ya podía ver que había una pérdida de carga aerodinámica y que iba empeorando. Evidentemente, eso es lo último que quieres en plena clasificación. Cuando ocurre, ya no puedes cambiar nada del alerón delantero y todo el equilibrio del coche desaparece".

Lo más preocupante para Verstappen no es únicamente el fallo detectado en Hungría, sino que cada fin de semana parece aparecer un problema completamente diferente. Tras los incidentes provocados anteriormente por el alerón trasero rotatorio, el neerlandés cree que Red Bull vuelve a enfrentarse a un misterio distinto.

"Siempre pasa algo diferente. Es muy difícil entenderlo porque ni yo mismo sé exactamente cuál era el problema. Lo único que sabemos es que otra vez había algo mal y que el equipo ya veía en los datos que la aerodinámica iba deteriorándose".

Desde el cockpit, el campeón del mundo notó cómo el comportamiento del RB22 cambiaba radicalmente con el paso de las vueltas. En lugar de ganar confianza conforme la pista mejoraba, el coche hacía exactamente lo contrario.

Verstappen sigue desesperado con el Red Bull

"Normalmente el coche mejora porque la pista gana agarre, pero el mío tenía cada vez más sobreviraje. Creo que sé reconocer cuándo hay un problema de verdad y cuándo simplemente estás al límite. El coche empezó a ser incontrolable en algunas curvas y daba la sensación de que ya no se agarraba al asfalto. Ya había sentido cosas parecidas antes, pero esto no es bueno".

Con un Red Bull incapaz de encontrar una ventana de funcionamiento estable, Verstappen reconoció que la clasificación fue una misión imposible.

"Ha sido un fin de semana muy complicado y la clasificación fue completamente desesperanzadora. No había absolutamente nada que pudiera hacer".

Precisamente por esa sucesión constante de problemas, Motorsport.com le preguntó si empezaba a sentirse desesperado al comprobar que Red Bull parece descubrir una avería diferente cada fin de semana. La respuesta del neerlandés fue, probablemente, la más reveladora de toda la jornada.

"¿Desesperado? No... Esa palabra ya ni existe para mí. Ya he pasado esa fase. Simplemente lo dejamos atrás e intentaremos hacerlo mejor mañana".

Una frase que resume el momento que atraviesa el vigente campeón del mundo. Si hace unos meses aseguraba haber superado ya la decepción, ahora Verstappen admite que incluso la desesperación ha quedado atrás mientras Red Bull sigue buscando respuestas a unos problemas que cambian prácticamente de un Gran Premio a otro.