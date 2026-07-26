2026 Fórmula 1 GP de Hungría
F1 en DIRECTO: la carrera del GP de Hungría 2026 con live timing
Sigue en vivo y en directo la carrera de F1 del GP de Hungría de 2026, con comentarios y un Live Timing con los resultados.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¡Apenas media hora para el inicio del GP de Hungría de F1!
Ayer, en la clasificación, Lando Norris y Lewis Hamilton solo estuvieron separados por 0,012 segundos . Debido a la penalización impuesta al británico, eso finalmente no influyó en la pole position, pero puedes ver el vídeo aquí para comprobar exactamente dónde Norris consiguió el tiempo decisivo:
Estrategia para la carrera de Hungría
Como cada domingo, analizamos la estrategia. Esta vez es particularmente interesante, ya que, según Pirelli, tanto una estrategia de una parada como de dos paradas son realistas hoy.
"Nuestras simulaciones no muestran diferencias en el tiempo total de carrera entre una estrategia de una parada y una de dos paradas", revela el director de deportes de motor de Pirelli, Dario Marrafuschi.
Explica: "El desgaste, que fue mayor de lo esperado, prácticamente ha igualado las condiciones entre las dos opciones estratégicas, por lo que los equipos ahora pueden [...] explorar diferentes escenarios".
El neumático medio es la opción más probable para el inicio, afirma. Sin embargo, lo que suceda después es totalmente individual y también depende de los neumáticos que queden.
Mejores estrategias y neumáticos para Hungría F1: dos paradas con opción a una
Estas son las mejores estrategias para la carrera de este domingo en el GP de Hungría de F1 2026, cuántas paradas habrá y qué neumáticos hay disponibles.
Un vistazo al cielo antes de la carrera. Existía una ligera probabilidad de lluvia en Budapest hoy, y esa probabilidad aún persiste.
Sin embargo, en estos momentos el sol brilla sobre el Hungaroring, y la mayor probabilidad de lluvia no se dará hasta esta tarde, después de la carrera.
Si llueve antes, por supuesto, les avisaremos.
Solo 26 pilotos han disputado 100 carreras o más con el mismo equipo. ¿Sabías que Checo Pérez se quedó en 99 con Force India? ¿Y que Alonso casi fue centenario con Ferrari (96 carreras) y McLaren (94 carreras)?
Aniversario
Alexander Albon disputa hoy su carrera número 100 con Williams. Es el primer piloto en la historia del equipo en alcanzar ese hito.
Sin embargo, más allá de eso, probablemente no haya mucho que celebrar para Williams hoy. Partiendo desde las posiciones 18º y 19º, sumar puntos parece casi imposible.
El asfalto sigue causando problemas.
Durante muchos años, el Hungaroring fue considerado un circuito con un agarre relativamente alto y una superficie muy lisa. Sin embargo, las recientes renovaciones han tenido el efecto contrario.
Un tercio de la pista recién reasfaltada está causando un gran descontento entre pilotos y equipos. Las críticas acumuladas finalmente estallaron en la reunión informativa de pilotos del viernes por la noche.
Norris realmente cree en la posibilidad de ganar
El piloto que sale desde la pole position se mostró confiado antes del inicio, explicando que la clave era "evitar errores".
"Tenemos buen ritmo en el coche. Es una carrera larga, así que el desgaste de los neumáticos podría ser elevado", explicó.
Por lo tanto, primero necesita una "buena salida" y luego vería qué sucedía. También señaló que McLaren siempre había sido fuerte en Hungría en los últimos años.
¿Se acabará la maldición de la pole?
El Hungaroring suele compararse con Mónaco porque adelantar allí es tradicionalmente difícil. Sin embargo, ninguna de las últimas cinco carreras en Budapest se ha ganado desde la pole position .
La última vez que eso ocurrió fue en 2020, cuando Lewis Hamilton se impuso. Desde entonces, el ganador siempre ha salido desde posiciones más retrasadas; en 2022, Max Verstappen incluso triunfó desde la décima posición. En 2025, el ganador Lando Norris partió desde la tercera posición.
¿Podrá el piloto de McLaren romper esa racha de derrotas hoy?
¡Menos de una hora para el inicio del GP de Hungría!
Y es que después de este domingo, la F1 ya no volverá hasta el GP de Países Bajos en Zandvoort, del 21 al 23 de agosto
Último paseo de los pilotos por la pista antes del parón veraniego
Si desconectaste el sábado según acabó la clasificación, quizás no te enteraste de que hubo sanción a Hamilton por molestar a Piastri y a Antonelli por no aflojar la velocidad lo suficiente durante bandera amarilla. Así queda la parrilla actualizada
Parrilla del GP de Hungría de F1 2026
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Tiempo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
1'17.207
|204.276
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.238
1'17.445
|203.649
|3
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.477
1'17.684
|203.022
|4
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.518
1'17.725
|202.915
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.012
1'17.219
|204.245
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.553
1'17.760
|202.824
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.272
1'17.479
|203.559
|8
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.649
1'17.856
|202.573
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|
+1.074
1'18.281
|201.474
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+1.479
1'18.686
|200.437
|11
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|
+1.558
1'18.765
|200.236
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+1.637
1'18.844
|200.035
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+1.820
1'19.027
|199.572
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+1.898
1'19.105
|199.375
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|
+2.527
1'19.734
|197.802
|16
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+2.601
1'19.808
|197.619
|17
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|
+3.026
1'20.233
|196.572
|18
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+3.414
1'20.621
|195.626
|19
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+3.451
1'20.658
|195.536
|20
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+3.452
1'20.659
|195.534
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.679
1'20.886
|194.985
|22
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+4.115
1'21.322
|193.940
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Pero como puedes leer en el artículo, no será GP de Malasia, sino GP de Bahrein en Malasia, tras el esfuerzo económico de los organizadores de la carrera de Bahrein
¡El día ha empezado con una noticia importante!
OFICIAL: la F1 correrá en Sepang (Malasia) entre Bakú y Singapur
El circuito de Malasia acogerá una carrera de Fórmula 1 el próximo 4 de octubre de 2026, entre los grandes premios de Azerbaiyán y Singapur.
¡Bienvenidos al directo de hoy domingo en el Gran Premio Hungría 2026 de la Fórmula 1! Hoy os contaremos la carrera de Hungaroring, que promete fuertes emociones
Por: Jose Carlos de Celis