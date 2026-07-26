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GP de Hungría

2026 Fórmula 1 GP de Hungría

Hungary
23 jul 2026 - 26 jul 2026
Hungaroring, HU

F1 en DIRECTO: la carrera del GP de Hungría 2026 con live timing

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

¡Apenas media hora para el inicio del GP de Hungría de F1!

Ayer, en la clasificación, Lando Norris y Lewis Hamilton solo estuvieron separados por 0,012 segundos . Debido a la penalización impuesta al británico, eso finalmente no influyó en la pole position, pero puedes ver el vídeo aquí para comprobar exactamente dónde Norris consiguió el tiempo decisivo:

 


 
 

Estrategia para la carrera de Hungría

Como cada domingo, analizamos la estrategia. Esta vez es particularmente interesante, ya que, según Pirelli, tanto una estrategia de una parada como de dos paradas son realistas hoy.

"Nuestras simulaciones no muestran diferencias en el tiempo total de carrera entre una estrategia de una parada y una de dos paradas", revela el director de deportes de motor de Pirelli, Dario Marrafuschi.

Explica: "El desgaste, que fue mayor de lo esperado, prácticamente ha igualado las condiciones entre las dos opciones estratégicas, por lo que los equipos ahora pueden [...] explorar diferentes escenarios".

El neumático medio es la opción más probable para el inicio, afirma. Sin embargo, lo que suceda después es totalmente individual y también depende de los neumáticos que queden.

Formula 1

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Un vistazo al cielo antes de la carrera. Existía una ligera probabilidad de lluvia en Budapest hoy, y esa probabilidad aún persiste.

Sin embargo, en estos momentos el sol brilla sobre el Hungaroring, y la mayor probabilidad de lluvia no se dará hasta esta tarde, después de la carrera.

Si llueve antes, por supuesto, les avisaremos.

Solo 26 pilotos han disputado 100 carreras o más con el mismo equipo. ¿Sabías que Checo Pérez se quedó en 99 con Force India? ¿Y que Alonso casi fue centenario con Ferrari (96 carreras) y McLaren (94 carreras)?

Aniversario

Alexander Albon disputa hoy su carrera número 100 con Williams. Es el primer piloto en la historia del equipo en alcanzar ese hito.

Sin embargo, más allá de eso, probablemente no haya mucho que celebrar para Williams hoy. Partiendo desde las posiciones 18º y 19º, sumar puntos parece casi imposible.

 

El asfalto sigue causando problemas.

Durante muchos años, el Hungaroring fue considerado un circuito con un agarre relativamente alto y una superficie muy lisa. Sin embargo, las recientes renovaciones han tenido el efecto contrario.

Un tercio de la pista recién reasfaltada está causando un gran descontento entre pilotos y equipos. Las críticas acumuladas finalmente estallaron en la reunión informativa de pilotos del viernes por la noche.

Norris realmente cree en la posibilidad de ganar

El piloto que sale desde la pole position se mostró confiado antes del inicio, explicando que la clave era "evitar errores".

 "Tenemos buen ritmo en el coche. Es una carrera larga, así que el desgaste de los neumáticos podría ser elevado", explicó.

Por lo tanto, primero necesita una "buena salida" y luego vería qué sucedía. También señaló que McLaren siempre había sido fuerte en Hungría en los últimos años.

¿Se acabará la maldición de la pole?

El Hungaroring suele compararse con Mónaco porque adelantar allí es tradicionalmente difícil. Sin embargo, ninguna de las últimas cinco carreras en Budapest se ha ganado desde la pole position .

La última vez que eso ocurrió fue en 2020, cuando Lewis Hamilton se impuso. Desde entonces, el ganador siempre ha salido desde posiciones más retrasadas; en 2022, Max Verstappen incluso triunfó desde la décima posición. En 2025, el ganador Lando Norris partió desde la tercera posición.

¿Podrá el piloto de McLaren romper esa racha de derrotas hoy?

¡Menos de una hora para el inicio del GP de Hungría!

Y es que después de este domingo, la F1 ya no volverá hasta el GP de Países Bajos en Zandvoort, del 21 al 23 de agosto

Último paseo de los pilotos por la pista antes del parón veraniego

 

Si desconectaste el sábado según acabó la clasificación, quizás no te enteraste de que hubo sanción a Hamilton por molestar a Piastri y a Antonelli por no aflojar la velocidad lo suficiente durante bandera amarilla. Así queda la parrilla actualizada

Parrilla del GP de Hungría de F1 2026Hungary

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

1'17.207

   204.276
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.238

1'17.445

   203.649
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.477

1'17.684

   203.022
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull

+0.518

1'17.725

   202.915
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.012

1'17.219

   204.245
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.553

1'17.760

   202.824
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.272

1'17.479

   203.559
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull

+0.649

1'17.856

   202.573
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+1.074

1'18.281

   201.474
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.479

1'18.686

   200.437
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+1.558

1'18.765

   200.236
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.637

1'18.844

   200.035
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+1.820

1'19.027

   199.572
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.898

1'19.105

   199.375
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari

+2.527

1'19.734

   197.802
16 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda

+2.601

1'19.808

   197.619
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

+3.026

1'20.233

   196.572
18 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+3.414

1'20.621

   195.626
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+3.451

1'20.658

   195.536
20 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda

+3.452

1'20.659

   195.534
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

+3.679

1'20.886

   194.985
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

+4.115

1'21.322

   193.940
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