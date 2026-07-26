F1 en DIRECTO: la carrera del GP de Hungría 2026 con live timing

Estrategia para la carrera de Hungría

Como cada domingo, analizamos la estrategia. Esta vez es particularmente interesante, ya que, según Pirelli, tanto una estrategia de una parada como de dos paradas son realistas hoy.

"Nuestras simulaciones no muestran diferencias en el tiempo total de carrera entre una estrategia de una parada y una de dos paradas", revela el director de deportes de motor de Pirelli, Dario Marrafuschi.

Explica: "El desgaste, que fue mayor de lo esperado, prácticamente ha igualado las condiciones entre las dos opciones estratégicas, por lo que los equipos ahora pueden [...] explorar diferentes escenarios".

El neumático medio es la opción más probable para el inicio, afirma. Sin embargo, lo que suceda después es totalmente individual y también depende de los neumáticos que queden.