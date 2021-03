Dani Juncadella regresa al DTM apoyado por AMG

Los proyectos de Dani Juncadella (Barcelona, 1991) siguen saliendo adelante. El piloto catalán de 29 años volverá esta temporada a un campeonato del que guarda muy buen recuerdo y que supuso su salto al profesionalismo hace ya 8 años.

Juncadella competirá en la temporada 2021 del renovado DTM, que esta vez contará con vehículos GT3, tras el fallido intento de la Class One en conjunto con el SUPER GT japonés. El piloto español será el único representante del equipo germanojaponés Gruppe M, que contará con el respaldo absoluto de Mercedes-AMG.

"Me hace muchísima ilusión, estoy motivadísimo. Hace unos meses la gente no terminaba de ver este campeonato, pero de repente las marcas han vuelto a tener mucho interés por el DTM. AMG ya me avisó a principios de año de que la estrategia parecía que iba a cambiar y que contaban conmigo si finalmente volvían. La verdad es que es un chute de adrenalina y motivación brutal, porque para mí volver al DTM es muy especial y le tengo mucho cariño al campeonato", comentó Juncadella a Motorsport.com.

"Tengo muchos ticks en la lista por completar, después de mi último año allí que fui súper competitivo y estaba en mi mejor momento en el campeonato. Ahora volver de la mano de Mercedes con un proyecto completamente nuevo hace que esta nueva aventura me motive muchísimo".

El español compitió por última vez en el DTM en 2019, cuando el equipo R-Motorsport, gestionó el desembarco de Aston Martin en el campeonato. Pero los grandes resultados de Juncadella habían llegado un año antes, en 2018, cuando logró una victoria, tres pole position, dos podios y cuatro vueltas rápidas.

Juncadella suma así el calendario de ocho eventos (con dos carreras cada uno) del Campeonato Alemán de Turismos a su programa 2021. El español también competirá en las citas de resistencia del GT World Challenge con el equipo AKKA ASP, junto a Raffaele Marciello y Jules Gounon.

Las buenas noticias llegan para un Juncadella que en 2020 apenas pudo competir por la cancelación del programa de R-Motorsport en el ADAC GT Masters y el GT World Challenge.

El DTM 2021 arrancará en Monza del 18 al 20 de junio y aún faltan por definir los ajustes de rendimiento (BoP, por sus siglas en inglés) con los que la renovada reglamentación permitirá competir esta temporada.