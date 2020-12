Dani Juncadella, piloto de AMG para las próximas dos temporadas

Daniel Juncadella está de enhorabuena, después de el que ha sido su “peor año” a nivel profesional como piloto. El español de 29 años, ganador de la Fórmula 3 europea en 2012 y piloto del DTM de 2013 a 2019, entra a formar parte de Mercedes-AMG para las dos próximas temporadas.

Después de haber firmado como piloto de R-Motorsport para 2020, en un proyecto que incluía competir en el GT World Challenge Europe Endurance Cup (las antiguas Blancpain Endurance) y el ADAC GT Masters, Juncadella vio cómo la COVID-19 se llevaba por delante los planes del equipo suizo.

Así, la única carrera que el catalán ha disputado este 2020 han sido las 24h de Nurburgring, a los mandos de un Mercedes-AMG GT3 del equipo 10Q junto a Kenneth Heyer, Sebastian Asch y Thomas Jäger. Aunque tuvieron que abandonar a una hora del final, la gran actuación del español llamó la atención de nuevo de AMG

“Para mí este último año a nivel profesional ha sido el más duro por esa incertidumbre de no tener carreras, de no tener plan, no tener nada cerrado y estar inactivo. Eso es lo que más duele como piloto a día de hoy cuando los demás están corriendo y tú no, porque no puedes demostrar nada”, comenta Juncadella a Motorsport.com.

“Fue la oportunidad de correr en Nurburgring lo que llamó la atención, lo cual es curioso después de 10 años con la marca. Pero ese rendimiento que tuve después de varios meses sin competir me ha dado la oportunidad de firmar un contrato de dos años con ellos para correr con compañeros competitivos y eso es genial. Es una inyección de motivación muy grande porque he pasado un año complicado en ese sentido”.

Juncadella será de nuevo piloto oficial de Mercedes-AMG, con quienes ya compitió en el DTM de 2013 a 2018, aunque su programa de carreras está aún por definir. Pero se espera que el español compita en el GT World Challenge, el ADAC GT Masters y eventos como las 24 horas de Nurburgring, todo en GT.

“Como anécdota, es de los primeros años que en diciembre se confirma mi programa del año siguiente por adelantado, así que voy a acabar el año con muchísimas motivación y con ganas de competir, porque creo que puede ser un año muy bueno. Aún no está cerrado con qué pilotos, equipos y campeonatos correré, pero seguro que los de máximo nivel”, añade Juncadella.

El español, que fue reserva de Mercedes para el final de la Fórmula E 2019/20 en Berlín, podría renovar su rol como piloto de test en la categoría eléctrica, pero las negociaciones no están cerradas.