Carlos Sainz y Laia Sanz, con MINI X-Raid en el Rally de Andalucía 2021

Carlos Sainz y Lucas Cruz volverán a ponerse al volante de un vehículo de raids del 12 al 16 de mayo en tierras gaditanas, después de su tercer puesto en el Dakar 2021 del pasado enero.

Pero en esta ocasión, los españoles no se subirán al buggy que han desarrollado durante los últimos cuatro años y que llevaron a su primera victoria en la edición 2020, la primera en Arabia Saudí, de la mítica prueba. Sainz y Cruz pilotarán una de las unidades del MINI John Cooper Works Rally 4x4 del equipo X-Raid.

Así, será la primera vez que compitan juntos a los mandos de un vehículo con tracción a las cuatro ruedas desde su última campaña con el Volkswagen Touareg en 2011.

La piloto española Laia Sanz también se pondrá al volante de uno de los 4x4 del equipo alemán con la intención de seguir sumando kilómetros sobre cuatro ruedas de cara al resto de la temporada inaugural del Extreme E (nuevo campeonato de SUV eléctricos con equipos mixtos) que le queda por delante.

Junto a ella estará Dani Oliveras, copiloto de Nani Roma en las dos últimas temporadas que se perdió el estreno del Bahrain Raid Xtreme en el Dakar 2021 por la COVID-19.

"Estoy muy ilusionada porque es una oportunidad muy chula y contenta. Después de la prueba de Arabia del Extreme E estuve hablando con Carlos [Sainz] porque casi no se rueda en pista y hablamos de hacer algo con un coche potente para entrenar. La verdad es que súper contenta de que haya llegado esta oportunidad", comentó la catalana a Motorsport.com.

"Todos me han ayudado, Carlos, X-Raid... luego también ir con Dani [Oliveras] me hace especial ilusión porque hacíamos Trial juntos desde hace mil años y somos muy amigos. El objetivo es aprender a tope, nadie nace enseñado y hay que meterle horas y kilómetros. Será mi primera carrera de rally raid con un coche y se tratará de hacer manos y aprender. Intentaré ir de menos a más y aprender a ir con un coche grande en un terreno de Baja, que no es a lo que más acostumbrada estoy".

La lista completa de inscritos se anunciará en los próximos días, pero X-Raid también ha desvelado que Matthias Ekström se subirá a uno de los buggy del equipo junto a Emil Bergkvist, después de su debut en la pasada edición del Dakar con un SSV de Yamaha gestionado por la estructura germana.

Además, Vaidotas Zala –que se llevó la primera etapa del Dakar en Arabia Saudí en 2020– y Denis Krotov completarán la alineación en sendos 4x4. Annett Fischer-Manuel Porém y Eric de Seynes-Camelia Liparoti competirán en dos Yamaha YXZ1000R.

La segunda edición del Rally de Andalucía arrancará el miércoles 12 de mayo con un Prólogo de 32 km (21 de ellos cronometrados) en los alrededores de la localidad de Villamartín, epicentro de la prueba. En las siguientes cuatro jornadas se completará un total de 1600 kilómetros más (1233 cronometrados) entre Jerez y Sevilla.

La cita española será la primera de la temporada 2021 de la Copa del Mundo FIA de Cross-Country, tras las múltiples cancelaciones y aplazamientos de los últimos meses.

Además, también permitirá la participación de motos y quad y con su Road to Dakar dará la posibilidad de ganar una inscripción gratuita para la edición 2022 del rally más duro del mundo a aquellos que no hayan competido antes.

Las mejores fotos de Sainz y Cruz en el Dakar 2021

#300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 1 / 50 Foto de: X-raid #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, #301 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah 2 / 50 Foto de: Red Bull Content Pool #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz, #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger 3 / 50 Foto de: A.S.O. #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz, #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger 4 / 50 Foto de: A.S.O. #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz, #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger 5 / 50 Foto de: A.S.O. #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz. #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger con el equipo 6 / 50 Foto de: A.S.O. #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, #301 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah 7 / 50 Foto de: Red Bull Content Pool #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, #301 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah 8 / 50 Foto de: Red Bull Content Pool #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, #301 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah 9 / 50 Foto de: Red Bull Content Pool #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 10 / 50 Foto de: Red Bull Content Pool #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Jean Todt, President, FIA 11 / 50 Foto de: Red Bull Content Pool #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, #301 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah 12 / 50 Foto de: Red Bull Content Pool #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 13 / 50 Foto de: Red Bull Content Pool #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 14 / 50 Foto de: Red Bull Content Pool #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 15 / 50 Foto de: X-raid #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 16 / 50 Foto de: X-raid #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 17 / 50 Foto de: X-raid #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 18 / 50 Foto de: X-raid #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 19 / 50 Foto de: X-raid #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 20 / 50 Foto de: X-raid #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 21 / 50 Foto de: X-raid #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 22 / 50 Foto de: X-raid #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 23 / 50 Foto de: X-raid #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 24 / 50 Foto de: X-raid #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 25 / 50 Foto de: X-raid #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 26 / 50 Foto de: X-raid #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 27 / 50 Foto de: A.S.O. #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 28 / 50 Foto de: A.S.O. #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz with FIA president Jean Todt 29 / 50 Foto de: A.S.O. #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 30 / 50 Foto de: X-raid #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 31 / 50 Foto de: X-raid #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 32 / 50 Foto de: X-raid #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 33 / 50 Foto de: X-raid #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 34 / 50 Foto de: X-raid #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 35 / 50 Foto de: X-raid #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 36 / 50 Foto de: Red Bull Content Pool #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 37 / 50 Foto de: Red Bull Content Pool #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 38 / 50 Foto de: Red Bull Content Pool #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 39 / 50 Foto de: Red Bull Content Pool #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 40 / 50 Foto de: Red Bull Content Pool #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 41 / 50 Foto de: A.S.O. #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 42 / 50 Foto de: X-raid #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 43 / 50 Foto de: X-raid Winners #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger, #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz, #301 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel 44 / 50 Foto de: A.S.O. #301 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz 45 / 50 Foto de: A.S.O. #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger, #301 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel, #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 46 / 50 Foto de: A.S.O. #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger, #301 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel, #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 47 / 50 Foto de: A.S.O. #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger, #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 48 / 50 Foto de: A.S.O. #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz, #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger, #301 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel 49 / 50 Foto de: A.S.O. #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz, #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger, #301 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel 50 / 50 Foto de: A.S.O.