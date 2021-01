Peterhansel: "Vi que era más lento que Nasser, pero no me dejé llevar"

Stéphane Peterhansel (Échenoz-la-Méline, Francia, 1955) se convirtió el viernes en el primer piloto en la historia del Dakar que es capaz de ganar la carrera en tres continentes diferentes. Pero no solo eso, Monsieur Dakar –como se le conoce familiarmente al piloto en el mundo de los raids– logró su 14º Touareg 30 años después de haber conseguido el primero. Todo un hito.

Desde 1991 y su primer triunfo en África con Yamaha han pasado tres décadas en las que no solo el rally se trasladó de continente, sino que cambió notablemente su filosofía de navegación y competición y, por supuesto, mejoró la seguridad.

“¿El 14? Por qué no. Pero ahora lo único que sé es que el año que viene será el 40º aniversario, así que la carrera será especial", comentó hace cuatro años, tras su última victoria en Sudamérica, con Peugeot y Jean-Paul Cottret de copiloto.

Lo cierto es que al francés le habría gustado que este 14º llegase con su mujer, Andrea Mayer, a su derecha, pero una serie de problemas médicos dejaron a la alemana fuera del bonito proyecto en varias ocasiones en los últimos años.

Aun así, su trabajo con el francés Edouard Boulanger durante las 12 etapas del Dakar 2021 ha sido impecable. Solo ganaron uno de los tramos (etapa 9), conservando cuando tocaba y aprovechando esa dosis de suerte que a todo ganador del rally más duro del mundo le tiene que llegar, tras romper la suspensión a 40 km de meta en la etapa 7 (primera parte de la Maratón).

Pero ni siquiera la presión constante de un Nasser Al Attiyah que exprimió su Toyota Hilux al máximo, ganando seis etapas, ha puesto nervioso al veterano piloto francés.

"Siempre hay mucha presión, y de hecho eso es lo que siempre digo, cada carrera es siempre muy complicada de ganar. Tienes que darlo todo, tienes que ser completo, tienes que tener un buen equipo, tienes que tener un buen coche, y por supuesto un copiloto de primera. Pero a pesar de todo eso, los errores son humanos, puedes cometerlos rápidamente. Así que ganar por 14ª vez es importante, porque me permite hacerlo 30 años después de la primera vez, en 1991. Y también creo que soy el único que ha ganado en los tres continentes: en África, América del Sur y ahora en Asia... Seguimos siendo privilegiados", reflexionó Peterhansel en Yeda.

"Fue un Dakar realmente muy duro. Por supuesto, tienes más presión cuando vas líder, porque tienes todo que perder. Pero al final hicimos una carrera muy precisa, perfecta, sin grandes errores y eso fue la clave este año".

Peterhansel tuvo un incendiario intercambio de opiniones con Al Attiyah al respecto del rendimiento del buggy frente al 4x4, pero el francés da la clave de su victoria en estas líneas.

"Creo que no es sólo la experiencia, porque cuando ves a Edouard, tiene muy poca experiencia como copiloto. Es la previsión, de hecho, el análisis del libro de ruta en cuanto a la navegación. Y por mi parte, traté de no dejarme llevar cuando sentí que era un poco más lento que Nasser, para no cometer un error y romper el coche. Es un conjunto. Tienes que ser capaz de gestionar el ritmo en el momento adecuado, de atacar en el momento adecuado, de evitar perderte y tener un coche sólido y rápido", apunta Monsieur Dakar.

Y es que el francés se colocó líder de la general ya en la etapa 2 y nunca se dejó más de 5:05 (etapa 3) con su más directo rival, el qatarí de Toyota, en ninguna de las siguientes 10 jornadas. Todo un ejemplo de gestión del ritmo y las diferencias.

El buggy de MINI X-Raid completa así un ciclo ganador, después de su estreno con complicaciones en 2018 y su renacimiento bajo la batuta de Carlos Sainz desde 2019, con las victorias del español en 2020 y del francés este 2021.

Cuando se le pregunta a Peterhansel si volverá al Dakar en 2022, esboza una sonrisa y asegura: "No lo sé (risas). Siempre es lo mismo después del Dakar, estamos muy cansados y lo único que queremos son unos día de descanso. Luego, veremos qué pasa".

