Cargar el reproductor de audio

Sea Camp-. La navegación es una de las claves del Rally Dakar, por lo que es esencial conocer cómo funciona el famoso roadbook, la herramienta con la que todos los participantes se guían por los más de 8.500 kilómetros en Arabia Saudí. La organización seleccionó a un pequeño grupo de medios entre los que estaba Motorsport.com y el director de carrera, David Castera, explicó en detalle cómo se trabaja con la pantalla digital, tanto en motos como en coches.

El francés hizo una demostración práctica con un roadbook como el que se usa en todos los vehículos, que se dirige a través de una especie de mando conectado, aunque eso es solo en el caso de los coches y camiones que tienen copiloto, puesto que para motos y quads han ido creando un código de colores general para ello.

Castera se ofreció a rodar con un Toyota por el recorrido de la etapa Prólogo de poco más de 12 kilómetros con tres periodistas, a los que enseñó todo sobre el roadbook en el mismo lugar en el que competirán todos: "El copiloto está todo el día con las pantallas y el control de la Tablet [el mando], y la idea general es que tienen el roadbook y la navegación respecto al recorrido y la velocidad".

"La parte de arriba es la del GPS, la velocidad, que tienen que respetar, los números de waypoint que han pasado, al que van a ir, y los kilómetros totales, parciales y el rumbo", continuó el galo mientras que mostraba la parte superior de la pantalla digital.

Los waypoint fueron polémicos en la pasada edición, cuando muchos pilotos se perdieron buscando un punto, aunque la aclaración de Castera a los medios de comunicación sirvió para conocer más sobre la gestión de la ruta en el Rally Dakar: "Cuando llega el punto, se pone la flecha para que pueda ir a la salida, y cuando llega al centro, suena".

"Este roadbook es una herramienta diferente a la de los coches de calle, donde se usa para ayudar, pero aquí es para controlar el recorrido. Cada uno debe respetar el roadbook, la hoja y eso nos sirve a nosotros [la organización] de control para el recorrido", aseguró David Castera.

Hay una parte muy llamativa en la pantalla del roadbook, y es que han incluido dos líneas horizontales azules que marcan la orden que le manda el copiloto al que lleva el volante, todo ello, según indicó, para cuando se mueven por la velocidad, se pueda distinguir entre dos marcas de colores más claras para los ojos.

"Pusimos esa línea porque es el rumbo al que va a ir, y el dibujo que aparece es al que va a ir, por eso están. Ayuda, porque un coche se mueve, y cuando están ahí, hay que tener bien las líneas porque no es tan fácil", comentó.

Algo que puede llamar la atención para el que no es experto en el Dakar es por qué no aparecen todas las instrucciones al mismo tiempo, y es que el director de carrera no quiere que sea tan sencillo conocer el siguiente movimiento. Sobre eso se le preguntó cuando daba la ruta a los periodistas en el coche, y afirmó que "nunca desaparecerá" la figura del copiloto por mucho que avance la tecnología.

El máximo responsable de la prueba en Arabia Saudí explicó que las indicaciones se publican una vez que llegan al punto, puesto que, de no ser así, sabrían qué se encontrarán después. Además, los pilotos que pelean por el triunfo tienen dos pantallas, algo que se hace principalmente por seguridad, aunque también lo usan para tener todos los waypoint, que se ponen en negro para verificar que han pasado.

Si eso no sucede, y pasan por el siguiente, ese se pondrá en negro, pero no podrán volver aunque hayan escuchado el pitido, lo que sería un error del copiloto, una especie de "doble verificación", cosa que hace años solo se podía saber cuando se llegaba a la meta.

En cuanto a los dibujos que aparecen, salen las marcas a seguir, como una curva a izquierda o derecha, acompañado de la distancia hasta llegar, algo que avanza en la parte superior a través de un número, y cuando se pasa por ahí, vuelve a sonar un gran pitido para avisar que se ha completado ese punto.

David Castera ha mejorado el funcionamiento de esa herramienta, algo que quiere probar, pero no de copiloto, sino a los mandos de algún vehículo, como indicó en el recorrido a bordo del Toyota, aunque para eso faltarán algunos años.

También puedes ver: Los favoritos para ganar el Rally Dakar 2023 en cada categoría