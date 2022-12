Sainz no piensa ni en Al Attiyah ni en ser favorito: "Ni una cosa ni la otra"

Cargar el reproductor de audio

Sea Camp-. El piloto español está preparado para comenzar una nueva edición del Rally Dakar, uno muy especial debido a cómo se ha organizado, con todos los equipos y participantes llegando unas jornadas antes de la etapa Prólogo que decidirá el orden de salida en Año Nuevo. Audi ha trabajado muy duro para tener su RS Q e-tron E2 listo, y aunque algunos como Nasser Al Attiyah no lo ponen como favorito, dará que hablar y pelear por el triunfo, como indicó su compañero Stéphane Peterhansel.

Sobre eso se le preguntó a Carlos Sainz, quien atendió a los medios (entre los que estaba Motorsport.com) poco antes de la reunión con todos los pilotos. El madrileño prefería no comentar en el cruce de declaraciones con el qatarí que defiende el Touareg, pero tiene claro lo que espera de la carrera.

El de Audi afirmó: "Yo no voy a decir ni una cosa ni la otra, no voy a contestar a Al Attiyah, y si lo dice Peterhansel, que es una persona prudente y que lo que diga en el Dakar es que hay que tener respeto. No voy a decir nada, hay que esperar y ya veremos, no me voy a pronunciar, porque no sé dónde vamos a estar, y es un rally largo, que puede pasar cualquier cosa".

"Quiero pensar como Stéphane [Peterhansel], en luchar por ganar, pero para eso hay un trecho largo", continuó Sainz. "En el Dakar prefiero ir día a día, no imaginarme mucho, porque te dicen que [una etapa] será fácil y te llevas sorpresas. Hay que ir día a día, ir pasando etapas sin problemas, ese es el objetivo".

"Estoy tranquilo, feliz, con ganas de divertirme, que es a lo que he venido", insistió. "Intentar pasar un buen Dakar, sin sufrir mucho, con días limpios, porque el año pasado en el primer día fue un jarro de agua fría, estar todo trabajando para decir adiós en la primera jornada fue duro".

Tanto el piloto español como el resto del vivac llegó con varias jornadas de antelación, algo muy diferente a lo que estaban acostumbrados en la caravana de la carrera más dura del mundo: "La espera no ha sido tanto porque me he mantenido ocupado al hacer el shakedown del coche, teníamos bastantes cosas que hacer, y después he visto la Prólogo, ha sido un día que se ha pasado bastante rápido".

"Por lo demás, el hecho de estar aquí parece que el rally ha comenzado ya, hace un par de días, no es como cuando estás en el hotel, es una experiencia que me ha gustado en relación otros años", explicó el madrileño. "Será un fin de año raro, no estamos acostumbrados a celebrarlo así en casa".

Cuando se le preguntó sobre el enfoque de la primera semana de la cita en Arabia Saudí, el de Audi dijo que "no variará" su estrategia, con lo que pilotará con en el resto de ediciones, sin importar la diferencia respecto a los coches de sus rivales.

Además de ello, se le cuestionó sobre la importancia de la Prólogo, que decidirá el orden de salida para la primera especial del Rally Dakar 2023: "Han pasado una máquina y han hecho un recorrido muy igual. No nos dejan tomar notas, aunque ayer hicimos notas de rally que tenemos que tirar a la basura, nos hubiera venido muy bien, ya que es difícil, no tienes referencias, es un sitio plano marcado por una máquina y unas cintas, es complicado de hacer".

"El año pasado hicimos segundos en la Prólogo, era de arena, con dunas, larga, de unos 20 kilómetros, que no tiene nada que ver con la de este año", indicó. "Elegimos salir novenos, mientras que Nasser [Al Attiyah] ganó y partió décimo, todo lo que no sea salir delante me va bien".

"Lo de mañana es una máquina que ha pasado por un descampado y ha hecho un recorrido, eso no es WRC", dijo cuando se le propuso una vuelta temporal al mundial de rallies en ese primer día en el Sea Camp.

