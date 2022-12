Vídeo: cómo es un coche del Dakar, explicado por un piloto

Cargar el reproductor de audio

Sea Camp-. La aventura del Rally Dakar es para todos los que llegan al vivac desde el día uno, y aunque muchos son expertos en la carrera más dura del mundo, hay quienes lo ven por primera vez y quedan impregnados con la magia de la cita en Arabia Saudí. Para ellos, es muy complicado saber cómo son los detalles técnicos de un vehículo, pero gracias al piloto de T4 del South Racing Can-Am, Gerard Farrés, podemos conocer cómo es el coche con el que compite.

Como no hay nadie mejor que el de Manresa para explicar su máquina, dejamos que lo cuente por él mismo gracias a un vídeo que grabó para las cámaras de Motorsport.com en el campamento a las orillas del Mar Rojo, antes de que comience la Prólogo del 31 de diciembre.

Cómo es un coche del Rally Dakar, explicado por Gerard Farrés

Aquí os presento nuestra máquina, con la que competiremos con Diego [Ortega, su copiloto] en el Dakar, ahí está Enrico, que es nuestro mecánico, ahora estamos preparando los últimos detalles, y os voy a explicar cómo es nuestro vehículo. Al final es un coche automático, gas y freno, no hay marchas, y eso nos ayuda en las dunas; se conduce muy bien ahí.

El límite de velocidad que tenemos en T4 es de 125 km/h, mientras que, por ejemplo, los T3 tienen 135 km/h, siendo el mismo vehículo. Pero este llega hasta 125 km/h. Después, llevamos J. Juan, que es de España, y son nuestros frenos, así que llevamos componentes de casa, y en todos los detalles que se ven de las barras [de suspensión], tenemos rutinas para cuando suceden accidentes, algo que entrenamos muchas veces para poder solucionar el problema rápidamente, es decir, si rompemos eso, con Diego hemos entrenado previamente, tanto los palieres como el resto de piezas para cambiarlas.

Dentro del coche, como se puede ver, es pequeño. Diego tiene dos tablets que ahora no están encendidas, y es lo que vamos viendo para saber si pasamos por los waypoints o no, y va leyendo el roadbook, que antes era de papel y ahora es electrónico, todo es más digital. El espacio [en la cabina] es limitado, y otra particularidad es que solo tenemos dos ruedas, las cuatro del coche y dos ruedas detrás, pero en ocasiones, al frenar, hemos roto dos y nos quedan 300 kilómetros, por lo que es importante cuidar la mecánica del coche para llegar, no solo las ruedas, sino todo, los bajos, las barras, los palieres y demás.

Para quitar, con una rueda fuera, cambiamos los palieres en diez minutos, mientras que antes lo hacíamos en cuarenta; con práctica ya lo hacemos más rápido. Siempre, por desgracia, cuando tienes muchos problemas, es una pena, antes se nos aflojó el tubo del turbo y nos quedamos sin potencia, así que cuando pasa eso, debemos intentar solucionarlo rápido.

Aquí al lado tenemos el coche de Taylor, que es la compañera, y llevamos los patrocinios [en el lateral], como Motul, J. Juan, obviamente, Can-Am, Method [Race Wheels], Tensor [Tire] y Rotax, y esos son los del equipo, pero también están los personales, que hacen posible que podamos estar aquí, disfrutar y aprender de la carrera.

Es muy importante trabajar en equipo, es clave que haya buen rollo, como con Enrico, que ellos tienen que estar al máximo involucrados con nosotros, porque si al final hay una pieza floja ya habría un problema, así que intentamos tener claro cada día un objetivo de trabajo. Vamos juntos en este viaje y no gana uno, ganamos y perdemos todos, en el equipo trabajamos todos.

Estamos contentos, motivados y va a ser día a día, el Dakar es muy largo y pensaremos en la Prólogo para ir por así. Ese es nuestro Can-Am.

