¿Quién es David Castera, director del Rally Dakar?

David Castera (Burdeos, Francia, 1970) vive la vida en formato raid desde que se acuesta hasta que se levanta. Sus jornadas no serían las mismas si no recorriese por mapas satelitales o a lomos de un 4x4 los desiertos del planeta. El presente y el futuro de la especialidad pasa por sus manos y su bandera de conservar el espíritu dakariano.

Ha sido, es y será piloto de motos, copiloto en coches, organizador de eventos y director deportivo del Dakar. Desde marzo de 2020 suma a su historial ser el director del rally más duro del mundo y tiene una misión trascendental: ser "el guardián de las esencias" de los rally raids.

Este padre de familia francés, que está afincado en las montañas de Andorra desde hace años, comenzó su andadura como piloto de Enduro, llegando a ser campeón nacional en Francia en 1992, antes de proclamarse subcampeón del mundo junior por Equipos un año más tarde.

Los inicios de David Castera en los rally raids

Castera se inició durante aquellos años en el mundo de los raids y las Bajas, disputando el Rally de Túnez y, posteriormente, el Rally París-Pekín, que le marcó para siempre. Sus primeros recuerdos del Dakar son los de un niño del sudoeste vinícola francés que pasaba las noches de finales de diciembre y enero pegado a un transistor pendiente de las noticias que llegaban de África.

Allí, muchos miles de kilómetros al sur del río Garona –accesible para grandes buques en Burdeos, donde también se encuentra el último puente que lo atraviesa antes de su desembocadura en el Golfo de Viczaya– su padre, Jean, se embarcó en la aventura de su vida a principios de los 80.

“Mi primer recuerdo del Dakar es estar detrás de una radio esperando novedades de mi padre, que estaba corriendo en 1983. Él no logró llegar a meta y ahí nació mi pasión. No había nada. Había el papel de los periódicos cada día y sobre todo la radio, que a las 22.30, muy tarde, conectaba y yo esperaba y esperaba con mi madre para saber qué pasaba cada día", recuerda.

"Pero era una época muy difícil para tener noticias. Por supuesto, vivíamos con angustia su regreso. Tenía que esperar a que volviera mi padre y me contara su historia. Luego, él fue mecánico de Hubert Auriol, de ahí viene mi pasión. He aprendido de toda su experiencia y de sus aventuras".

La relación de Castera con Auriol siempre fue especial, la del alma de un niño que abría grandes los ojos al ver y conocer a su ídolo. Juntos compartieron momentos en decenas de escenarios y el fallecimiento del tres veces ganador del Dakar el 10 de enero de 2021, durante la 43ª edición, golpeó duramente al actual director del evento.

Cuándo empezó David Castera en el rally Dakar

Sus aventuras sobre dos ruedas llevaron a Castera a recorrer medio mundo y a seguir los pasos de sus ídolos para disputar cinco ediciones del antiguo Dakar africano, logrando acabar tercero en 1997 (Dakar-Dakar previo paso por Malí, Níger, Mauritania y Guinea), detrás de su compatriota Stéphane Peterhansel (que se anotó su quinto Dakar con una Yamaha) y el español Óscar Gallardo (Cagiva).

Castera seguiría compitiendo en motos y en 2001 logró el ansiado triunfo en la extrema Gilles Lalay Classic de Enduro, por delante de su amigo Cyril Despres. Es a principios de los 2000 cuando empieza a adentrarse en la organización de carreras y llega a presidir el Moto Club del suroeste de Francia.

Será en 2005 cuando entré a formar parte del organigrama de Amaury Sport Organisation, propietaria y organizadora del rally Dakar, como director deportivo y director adjunto de motor. La transición de África a America del Sur después de la cancelación de la edición 2008 por las amenazas terroristas llevó también su sello. En aquel entonces no sabía que una década más tarde tendría que coger las riendas de la carrera para iniciar su tercer capítulo en Oriente Medio.

Pero entre medias renunció al cargo en marzo de 2015, tras un compromiso intenso y de sacrificios personales... antes de que Peugeot Sport hiciera sonar su teléfono y proponerle ser el copiloto de Despres en el regreso del león al Dakar. Ambos ganarán el Silk Way (Rally Ruta de la Seda) en 2016 y 2017, antes de lograr subirse al tercer escalón del podio en el Dakar 2017.

Así se define en conversación con Motorsport.com: "Soy un aficionado del rally raid que hoy está trabajando en al cabeza del Dakar, pero que trabaja para los otros, para que puedan disfrutar del rally como él lo ve, como él querría que fuera siempre. No estoy trabajando para mí o para una empresa, lo hago para los pilotos. Para mí son ellos los que tienen que estar contentos, nada más".

Tras el adiós de Peugeot a los raids, su propia empresa, Organisation David Castera Events (ODC) empieza a organizar el mítico Rally de Marruecos desde 2018. En 2019 tendrá la responsabilidad y el privilegio de copilotar a la leyenda de los raids, Stéphane Peterhansel dentro del equipo MINI X-Raid, pero su aventura acabó en el kilómetro 26 de la 9ª etapa de la edición 100% peruana con varias lesiones en la columna tras un fuerte impacto. Su vida estaba a punto de volver a cambiar...

¿Desde cuándo es David Castera director del Dakar?

Cuando se le pregunta cómo fue esa nueva transición en marzo de 2019, la enésima en su vida profesional, del asiento derecho a tomar las riendas del rally más duro del mundo Castera sonríe y recuerda los dolores que le castigaban en una clínica de Lima aquellos días.

"La verdad es que cuando me llamaron, que estaba en la cama del hospital con mi espalda lesionada, les dije que si volvíamos a América del Sur, no lo hacía. Me interesaba el desafió nuevo, porque sabía que estábamos muy limitados allí, con menos países dispuestos a ofrecer su territorio. Me dijeron que tenían dos opciones y finalmente fue Arabia Saudí", recuerda en conversación con Motorsport.com.

"Tenemos una organización un poco diferente, la dirección de ASO me ayuda mucho, hay una estructura mucho más piramidal. Estoy aquí sobre todo por lo que puedo aportar a nivel de deporte, es lo que me interesa llevar y gestionar. Es mi corazón de deportista. Es un desafío logístico, pero lo que quiero que quede es lo deportivo, que a veces se olvida un poco eso y había que empezar un trabajo nuevo sobre ese corazón de la carrera".

A veces, aunque sus perfiles no se parezcan ni de cerca, ni de lejos, aunque Castera sea más de sentarse en una haima a intercambiar anécdotas con los pilotos y menos de salir en todas las portadas de la prensa nacional e internacional, es inevitable compararle con Thierry Sabine, el creador de toda esta epopeya.

“No sé, cada uno tiene su manera de hacer y sentir. Yo pienso mucho en los competidores, porque vengo de competir, y trabajo para ellos cuando hago un recorrido o pienso en cualquier cambio. Pienso en si les va a gustar, o si yo estuviera ahí me gustaría o no. Pero no quiero olvidar de dónde viene el Dakar. Estamos siguiendo una leyenda que se empezó a escribir a principios de los 80", responde Castera cuando se le sugiere la comparación.

Un director del Dakar respetado por los pilotos

La mayoría de los pilotos le tienen en alta estima, ya que ha estado en ese lado de la película hasta hace nada y debido a la experiencia que tiene como organizador de carreras de raids. Valgan de ejemplo las palabras de Isidre Esteve (13 Dakares a sus espaldas entre motos y coches).

"Es un tío que trabaja mucho las carreras, hace años que le conozco y ya en África organizaba él los recorridos, los primeros años en Sudamérica igual y le gusta mucho encontrar un equilibrio, no le gustan los extremos. Le gusta que una etapa y un Dakar tengan una línea ascendente de dificultad, pero sin situaciones extremas que de repente dejen a gente fuera de carrera. Me gusta mucho ese planteamiento y los recorridos que hace", comenta el experto piloto de Oliana.

"Es una persona que escucha y luego intenta adaptarse a las sugerencias que le llegan. Tiene muchísima experiencia en todos los aspectos".

Más imágenes de David Castera

