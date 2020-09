Isidre Esteve, con Toyota al Dakar 2021

Isidre Esteve no deja nunca de soñar, de imaginar nuevos límites, y los suyos no parecen tener ningún horizonte cerca. Durante estos últimos meses de preocupación mundial por la COVID-19, el catalán no ha dejado de trabajar y llamar a todas las puertas posibles para lograr sacar a flote un proyecto de máximo nivel.

El piloto español disputará su 15º Dakar, el sexto en coche tras el accidente en la Baja Almanzora 2007 que le dejó parapléjico, con un vehículo pata negra y con la ilusión de seguir escalando posiciones en la general.

Esteve tuvo que abandonar en la edición 2020 del rally más duro del mundo, la primera en Arabia Saudí, tras una auténtica odisea en la etapa 7, camino de Wadi Al Dawasir (a 500 km de la frontera con Yemen). Pero un año antes había sido 21º con el BV6 4x4 de Sodicars.

El nuevo proyecto del catalán supone un "sueño hecho realidad", según confiesa a Motorsport.com, y es que en su cabeza ya rondaba la idea de llegar algún día a disponer de una maquinaría del calibre de la Hilux desde hace varios años. La unidad que ha comprado (motor V8 de gasolina de 350 CV) es la que Ronan Chabot utilizó el pasado Dakar (acabó 23º) –la versión anterior a las que Toyota Gazoo Racing usó el pasado enero–, pero rehecha de cero.

Además, en esta nueva aventura, contará con el respaldo de Toyota España y de Repsol como patrocinador principal.

Esteve tendrá a su derecha a su ángel de la guarda de las carreras, Txema Villalobos, y mantendrá su grupo de mecánicos, tras comprar un camión de asistencia que se situará en la zona que Overdrive tiene en todos los vivacs. Dispondrá también del apoyo técnico de la reputada estructura, así como con el T4 de la compañía belga en carrera.

El piloto español ya ha probado el Toyota Hilux en Italia, donde realizó un test para configurar los mandos adaptados que él necesita (acelera y frena con las manos), y completará unas sesiones de rodaje en Almería esta semana, antes del shakedown del Rally de Andalucía 2020 el próximo domingo.

La cita andaluza, que sustituye al tradicional Rally de Marruecos como prueba previa al Dakar en este convulso 2020, será su única competición antes de viajar a Arabia Saudí el próximo enero.

“Es el vehículo con el que sueñan todos los pilotos del Dakar. Desde que empecé a dar mis primeros pasos en coche me dije que no pararía de esforzarme hasta pilotar algún día una máquina así y… ¡por fin lo he conseguido!. Es un 4x4 puntero que cuenta con el respaldo de Toyota España y Overdrive, es decir, que seguro que tendré a los mejores a mi lado. Tengo el mejor coche, los mejores patrocinadores (Repsol, MGS Seguros, KH-7 y Toyota España) y una gran calidad humana a mi lado", asegura el de Oliana.

“En un año tan imprevisible, representa un auténtico privilegio contar con la confianza de todos ellos en este proyecto que tanto me ilusiona. Agradezco sinceramente el esfuerzo de todas y cada una de las personas que forman parte de él”.

Esteve destaca del Toyota Hilux su gran par y la manejabilidad en todo tipo de superficies.

“Es sensacional, fácil de llevar y con un gran par motor. Entrega mucha potencia a bajas revoluciones y eso hace que sea muy manejable en cualquier tipo de superficie. Su comportamiento en pista es muy previsible y nos permitirá ir más rápidos que nunca", añade.

Los sueños de Isidre Esteve siguen adelante, ahora está en sus manos demostrar que puede colarse entre los grandes del Dakar también al volante de un coche.