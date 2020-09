Nani Roma (Folgueroles, Barcelona, 1972) se vuelve a embarcar en un nuevo proyecto dakariano, esta vez, con sede en Gran Bretaña. El experimentado piloto catalán afrontará su 25º Dakar a los mandos del prototipo BRX T1 4x4 que Prodrive está terminando de construir en su mítica sede de Banbury, a poca distancia de la del equipo Haas de Fórmula 1.

Allí viajó Roma en marzo, apenas unos días antes de que la locura de la COVID-19 hiciera instaurar el confinamiento en España, apenas unas jornadas antes de que el mundo se replanteara su presente. Lo que vio en Prodrive le atrapó desde el primer momento. Esa actitud que siempre enarbola como bandera y las ganas de crear algo competitivo le hicieron empezar a colaborar con ellos en primavera. Y cuando el verano abrió un poco las puertas de Europa de nuevo, firmó por dos años con opción a un tercero con el Bahrain Raid Xtreme Team.

Unas horas antes de viajar de nuevo a Gran Bretaña –y tener que guardar la cuarenta impuesta por el gobierno de Boris Johnson–, el piloto español atiende a Motorsport.com. En la voz se le notan las ganas de construir algo de cero, los nervios del viaje al extranjero y la seguridad de que ya ha librado batallas parecidas liderando el desarrollo de un nuevo coche.

Pregunta. ¿Cómo sienta embarcarse en un proyecto nuevo en una situación como la que se está viviendo?

Respuesta. "Estoy muy contento, muy motivado y es un proyecto muy interesante y divertido; lo vamos a pasar muy bien. Tuve la suerte de ir a Inglaterra en marzo, de hecho, llegué el 12 de marzo por la noche y al día siguiente empezó la cuarentena. Me impresionó mucho el proyecto, la pasión y la motivación de Prodrive y su nivel técnico. Me encontré con gente que lleva 30 años haciendo coches de carreras como los de Collin McRae, los MINI del WRC y hay una mezcla de aquellos ingenieros con la pasión y dedicación inglesa y las nuevas generaciones. A partir de entonces empezamos a hablar de las opciones".

"Desde abril-mayo les he estado ayudando desde casa con reuniones telemáticas. Yo les iba dando mi opinión por mi experiencia en casi todas las marcas que han competido en raids. La gran suerte es que Prodrive fabrica prácticamente todo del coche y son buenísimos y eso ha posibilitado que no se parase todo por completo por la pandemia. Desde junio hemos estado trabajando ya más enfocados en el proyecto del Dakar y en agosto firmé el contrato de dos años con opción a un tercero".

P. ¿Asusta o motiva empezar de cero de nuevo, después del mal trago del Dakar 2020?

R. “Es un súper reto el que tenemos por delante y esto implica que sea muy motivante. Cuando trabajas con gente que habla tu mismo idioma, donde hay recursos, conocimiento y posibilidades, te motiva muchísimo más. Hace dos años, con MINI, hice segundo, el equipo estaba más para los buggies, pero lo hicimos mucho mejor de lo que el resultado reflejó… y ahora te encuentras liderando un proyecto súper chulo. El año pasado nos aferramos a un proyecto que tenía un sentido al principio y a medida que iban pasando los días veías que sería muy complicado hacer las cosas y luego no salió bien. Pero de cada año he aprendido mucho".

"En la vida te das cuenta de lo importante que es la actitud en todo lo que haces y eso te mantiene al máximo nivel. Una carrera deportiva de 25 años tiene muchos altos y bajos, es así, y en este caso viene un momento muy, muy grande tal y como está la situación mundial. Cuando firmé este contrato pensé '¡Qué suerte tienes de encontrar siempre cosas así!', pero la suerte no existe. Todo depende del trabajo, la actitud y las ganas de hacer las cosas. De ir allí en marzo a ver qué había, nos hemos sacado un súper proyecto".

P. Apenas habrá opción de competir antes del Dakar, ¿beneficia al BRX Team mantener este perfil bajo?

R. "Sí, nos viene bien mantener ese perfil bajo. Lo importante ahora es trabajar duro y tranquilo, además de hacer el máximo de kilómetros con el coche. La clave son las tres primeras curvas y el primer día de test, es lo que les comentaba a los ingenieros, a ver cómo va el coche. Es importante que nazca bien, que haya trabajo por delante, pero que veas que tiene potencial. El coche técnicamente está muy bien pensado, ahora toca ver cómo se traslada a la realidad".

P. Algunos ingenieros de diferentes equipos del Dakar dicen que si tuvieran que fichar a alguien para desarrollar un coche serían Carlos Sainz y usted los elegidos. David Richards debe pensar igual.

R. "(Risas) Creo que tengo la suerte de que cuando dejé las motos me encontré con un equipo Mitsubishi que me enseñó muchísimo. Yo siempre tengo ganas de aprender y recuerdo los primeros días allí que era el junior, el nuevo que venía de ganar el Dakar en motos sin tener ni idea de coches. Por la mañana estaba listo cuando empezaban los test y estaba allí con el casco puesto hasta las 19.00. Había días que me pasaba la jornada mirando y escuchando, sin subir al coche, pero cuando Peterhansel o Masuoka bajaban para descansar, me dejaban subirme y fui aprendiendo poco a poco. Ya en KTM hacía desarrollos, con Michelin, igual con los neumáticos, y debo tener algún feeling con todo el tema de desarrollar los coches. He probado todo tipo de coches y eso te hace aprender muchísimo. Lo que sé es que me gusta mucho esto, siempre intento aprender de todos y he tenido la suerte de estar en el mismo equipo que Carlos Sainz y he aprendido cosas, igual que con Peterhansel. Pero también de otros, porque pienso que todo piloto te puede aportar, sea más lento o más rápido. Esto hace que la gente considere que soy capaz de avanzar en proyectos así dentro del mundo del Cross-Country".

P. ¿Hay cierta presión al tener que liderar un proyecto de tal calibre?

R. "No, porque he pasado por tantos proyectos y no siempre en equipos top. Eso te hace aprender e intentaremos dar el máximo todos. Cuando ves la motivación y las ganas de la gente de Prodrive, te tranquiliza. Vamos justos de tiempo, lo sabemos todos, somos conscientes de que es muy difícil llegar el primer año y ganar un Dakar, sería el milagro del siglo. Pero no me da miedo. Trabajo 24 horas al día, siete días a la semana, por lo tanto, cuando estás predispuesto a trabajar lo máximo que puedes, sabes que haremos lo máximo y llegaremos bien preparados. Pero hay que ser conscientes de que puede haber problemas inesperados. Lo bueno del COVID es que nos ha dado el tiempo de verificar todo lo que se ha hecho con el coche antes de salir a hacer test. Aunque haya problemas, tenemos la capacidad técnica de solucionarlos. Va a ir muy bien".

P. Repite este año con Dani Oliveras a su derecha, ¿qué le aporta?

R. "Él va a progresar más, es un copiloto joven y realmente tiene margen de mejora. Es un buen mecánico y se le tiene que dar la confianza. Con Alex [Haro, su anterior copiloto] empezamos igual y llegamos a un nivel súper alto. Dani tiene poca experiencia, pero tampoco hay un mercado alrededor con mucho más. Hablamos el mismo idioma, nos entendemos y creo que puede ir muy bien. Es la persona adecuada".