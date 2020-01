Sainz: "No hay que ir a fondo desde el comienzo, pero tampoco descolgarse"

Yeda (Arabia Saudí).- Carlos Sainz transmite ganas, optimismo y, sobre todo, tranquilidad en las verificaciones previas al Dakar 2020. El madrileño, dos veces ganador de la prueba (2010 y 2018) deja claro que la nueva filosofía introducida por David Castera supondrá una variable clave en la carrera: las pérdidas de tiempo serán más grandes y habrá alternancia en ellas.

No obstante, y a pesar de lo que a priori pudiera parecer el hecho de que las velocidades medias vayan a aumentar en esta edición, Sainz asegura que su planteamiento de carrera no será salir al máximo desde el comienzo.

"Yo parto de la base de que el recorrido será como siempre en todos los Dakar: sorprendente, exigente. Lo que sí es que en la primera semana, por lo que nos han dicho, por la cantidad de caminos, de cruces, de sendas, la navegación va a ser complicada. Este año, además, nos van a dar el roadbook por la mañana ya en el segundo y tercer día, y se va a controlar cualquier tipo de práctica antideportiva. Esto va a hacer que en el Dakar vuelvan a ocurrir cosas, se vuelvan a perder minutos, a veces serán muchos, otras veces serán pocos, pero habrá alternancia", comentó el madrileño a un reducido grupo de medios, entre los que estuvo Motorsport.com.

"Cuando aumenta la velocidad media, por lo que vi en la Baja Sharqiya, es que te sueltan en un desierto y te pones a 170-180 km/h con riesgo, con rasantes y no se ve muy bien. Hay pocas dunas y mucha arena, y ahí conducción cero, es quien más valor y suerte tenga. Digamos que todas las cualidades que pueda tener un piloto a la hora de poder entrar en una curva, controlar el coche, traccionar bien, etc, valen absolutamente cero. Prima otra cosa que no es la técnica de conducción, pero hay que estar preparado para todo".

Cuando Motorsport.com le preguntó si en esta ocasión, con el cambio de continente y de filosofía, será necesario otro ejercicio de contención como el de 2018, o tendrán que correr más aún que en los últimos tiempos, respondió: "Creo que sí, también fui de menos a más porque el primer día perdí 18 minutos, me parece. Lucas se puso malo, pinchamos, nos perdimos en un sitio... fue un inicio nada deseado. No me gustaría perder en la segunda etapa ya 16-17 minutos, me gustaría estar más o menos en los puestos de cabeza, pero tampoco es que haya que salir a fondo".

"Hay que ver dónde estamos, hacer una estrategia adecuada, entender un poco cómo va el roadbook este año y sobre todo en esa primera semana que parece que puede ser determinante. Creo que el objetivo debe ser no perder mucho tiempo para no descolgarte y luego la segunda, que serán etapas de dunas y de arena, esperar que salga todo bien".

En esta ocasión, a diferencia de 2019, MINI X-Raid solo contará con las unidades de Peterhansel y Sainz con dos ruedas motrices, frente a los numerosos 4x4 de pilotos privados. Esto podría jugar un papel clave en la batalla contra Toyota, quienes cuentan con cuatro pilotos oficiales, y varias unidades de Overdrive.

"Se puede echar de menos sobre todo en etapas que puedas pinchar, quedarte sin ruedas. Nosotros llevamos dos, y a veces es un poco justo, sobre todo si pinchas al principio de la etapa. Por lo demás, esperemos que no haga falta esperar a nadie ni parar por nadie", concluye Sainz.