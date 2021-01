Sainz, tras su podio en el Dakar 2021: "Contento a medias"

Del mismo modo que en 2020 Lucas Cruz y Carlos Sainz dieron con la tecla del nuevo Dakar en Arabia Saudí desde el primer día, este 2021 les dio la espalda ya en la tercera etapa. Pero los problemas para entender a la perfección la filosofía de navegación de esta 43ª edición más rebuscada y exigente, no oscurecieron el ritmo de primer nivel que mostraron los de MINI X-Raid desde el primer día.

La victoria en la última etapa del Dakar 2021, entre Yanbu y Yeda (202 km cronometrados) eleva a tres la cuenta de la pareja española en esta edición y Sainz ya cuenta en su haber con 39, la cuarta mejor marca de la historia.

"Contento a medias, contento por el podio, pero no hemos hecho la carrera que nos gustaría, no podemos estar 100% satisfechos. Creo que el roadbook nos costó entenderlo este año, perdimos mucho tiempo en 2-3 ocasiones, más de media hora. Al final el Dakar no lo puedes ganar así", comentó el bicampeón del mundo de rallies en meta.

"A nivel de ritmo y velocidad lo hemos tenido toda la carrera, pero nos ha faltado entender mejor el libro de ruta, cómo había que navegar, los cruces… este año era diferente. Al final contento con la velocidad, no por el trabajo que hicimos Lucas y yo".

Sainz también reconoció el gran trabajo que realizaron sus compañeros de filas, Stéphane Peterhansel y Edouard Boulanger, que aseguraron la victoria final y el 14º Touareg para el francés de 55 años.

"Estoy contento por el equipo y por Stéphane, que por eso se le llama Monsieur Dakar. Ha hecho un rally fantástico y se merece la victoria final de este rally. Es un resultado otra vez con el mismo podio del año pasado, pero al revés", aseguró el piloto madrileño, que sumó su quinto podio desde 2006.

"El podio siempre es importante, pero no puedo estar 100% feliz, porque teníamos la oportunidad de luchar por la victoria y no hicimos un buen trabajo con la navegación y el roadbook. No lo entendimos y pagamos por ello".

Cuando se le insistió en que al menos la segunda semana fue más de cara para ellos, respondió: "Tampoco mucho mejor que la primera semana. El coche ha funcionado todo bien, tuve un par de pequeños problemas, pero al final también es importante tener un poco de fortuna".

¿Qué cambió en el roadbook del Dakar?: ¿Qué es y cómo funciona el roadbook electrónico del Dakar 2021?

Y Sainz volvió a lanzar a la organización la sugerencia que ya apuntó al final de la etapa 5 y en la jornada de descanso sobre el libro de ruta y los copilotos.

"Es muy difícil de interpretar el formato, los cruces, los rumbos… estaba hecho para pillar a los copilotos. Yo lo que creo es que en esta carrera no puede ser que se pierda todo el mundo todos los días, no tiene sentido, es un poco lotería y las marcas apostar a la lotería… para eso en España ya tenemos la lotería de Navidad", añadió.

Como suele ser habitual al final de cada Dakar, Sainz, de 59 años, volvió a deslizar que valorará opciones para el futuro –el proyecto híbrido de Audi parece ser una de ellas–, pero que se tomará tiempo para decidir: "No lo sé, veremos cuáles son las opciones".

Las fotos de Carlos Sainz y Lucas Cruz en el Dakar 2021