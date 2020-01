Lucas Cruz, el poder de la navegación 

Dicen los que llevan entre las arenas del desierto 30 años, desde que el Dakar se corría, o más bien, se sufría en Africa, que el porcentaje de responsabilidad de un copiloto en una edición como esta, en la que se ha entregado el libro de ruta 15 minutos antes de salir en la mitad de las etapas, ronda el 60%. Lucas Cruz (Barcelona, 1974) nunca lo reconocerá, pero su labor en estos últimos 12 días ha sido magistral.

El copiloto catalán ha tenido en sus manos, y en su habilidad para procesar la información recién recibida antes de arrancar delante de la cuenta atrás, muchas de las opciones de victoria de Carlos Sainz. Si a eso se le añade el ritmo completamente endiablado que el madrileño y sus dos rivales de leyenda, Stephane Peterhansel y Nasser Al Attiyah, han impuesto, la complejidad de la tarea es aún mayor.

Pero con ese aire calmado, de pulsaciones cercanas a cero, y esa mirada clara que chisporrotea cuando se le pregunta por el hito que acaba de conseguir –ganar el Dakar con tres marcas diferentes–, Cruz acepta el mérito del trabajo de los últimos meses.

“Creo que tiene un mérito bastante grande puesto que el proyecto empezó a finales de agosto, con poco tiempo para preparar el coche, poderlo evolucionar, los mecánicos han trabajado muy fuerte. Los test que hicimos fueron intensos y al final demostramos que le coche es competitivo, que el trabajo se ha hecho a conciencia", afirma.

“Tener la suerte de correr con Carlos y tener que preocuparte sólo de lo que pase de la mitad del coche hacia la derecha... al final es una ventaja. Después de todo el cambio de reglamentación, con las normativas nuevas de navegación, nos hemos adaptado bien y el resultado está aquí. Los días que nos ha tocado correr hemos corrido, los que no nos tocaba también hemos tenido que correr, porque ha sido una carrera a tope desde el primer día. Los días claves hemos dado un do de pecho y es para estar contentos”.

Cruz, que vio cómo su vida profesional cambió tras entrar a formar parte de la academia para jóvenes promesas que creó Sainz en los 1998, tiene claro qué es lo que le ha enseñado el Dakar en estas 18 ediciones que ha disputado.

"A nunca tirar la toalla y creer hasta el final. Y cuando crees que ha sido el peor día de carrera y que está todo perdido, puede ser que cambien las tornas. Nunca se puede dar un Dakar por perdido, ni tirar la toalla. Esto es lo que aplico a mi vida cotidiana", asegura a Motorsport.com.

"Cuando debuté iba a un territorio desconocido, a pesar de haberlo seguido mucho por la tele, sobre todo las motos. Me hubiese gustado correrlo en moto, pero al final en todo este periodo desde 2001 hasta ahora creo que hay un bagaje y un know-how que es lo que te hace rendir a las expectativas que tiene el piloto. Nunca imaginé que correría un Dakar, que correría con Carlos y mucho menos que lo ganaría. Lo que sí sé es que siempre he intentado disfrutar, mejorar cada día y superarme".

Cruz reconoce que aún comenta a veces con Sainz la casualidad de que él mismo saliera de aquel Junior Team, junto a Óscar Fuertes, entre otros, y ahora hayan ganado tres Dakares juntos con tres marcas diferentes.

"Muchas veces lo he comentado con Carlos, que de todo aquello saliera el copiloto con el que ha ganado tres Dakares, es sobre todo curioso. Es el resultado final de un esfuerzo y una dedicación a una pasión, para mí no es un trabajo, es un hobby con el que me gano la vida", dice el catalán.

Entre rumbos (CAP), colores, desvíos a izquierda y derecha, peligros 1, 2 y 3, y pistas sinuosas, Cruz ha sacado su mejor versión en un año en el que los copilotos fueron puestos a prueba, después de que ASO decidiera tomar medidas contra las ayudas externas que muchos parecieron utilizar en el pasado. La relevancia de la tarea es titánica, de pasar a analizar durante horas el recorrido, a tener 15 minutos para revisar que no falte ninguna página, cómo serán los primeros kilómetros... y lanzarse a la aventura de descubrir lo desconocido.

El tiempo pasa, Sainz va camino de los 58, Cruz, de los 46, pero la película no cambia, a pesar de que ambos tengan el pelo más blanco y alguna que otra arruga de las sonrisas que han intercambiado, del sol de decenas de desiertos compartidos.

"Nos entendemos muy bien dentro del coche, cada uno tiene asumido su rol, estamos a una y al final es eso. El día que pincha o tenemos un problema, nadie le echa la bronca a nadie, y el día que me equivoco en la navegación, tampoco. Los dos tenemos el mismo objetivo dentro del coche y cuanto más mal ambiente crees, más difícil e imposible es conseguir un resultado. Así que Keep calm, And Win The Dakar".

El propio Cruz lanza un mensaje a navegantes, para los que dudaron, para los que alzaron la ceja, para quienes creyeron que el buggy de MINI X-Raid nunca ganaría un Dakar tras su complicado bautismo en 2018.

"Cuando todo el mundo piensa que Carlos ya está mayor, golpe encima de la mesa y gana un Dakar. Es un ejemplo de tesón, las ganas y la insistencia de conseguir un objetivo. Si te lo propones, lo puedes conseguir".

