Alonso: "Estar entre los mejores es una alegría enorme"

Wadi Al Dawasir (Arabia Saudí).- Ni en los mejores sueños de Fernando Alonso y Marc Coma aparecían ambos en el top 3 de una etapa del Dakar. Pero en el octavo día de carrera, ambos se gustaron, aprovecharon su sexta posición de salida y las trazas de los de delante, y estuvieron a 4:04 de ganar su primera etapa juntos.

La sonrisa de Alonso en el vivac del sur de Arabia Saudí era la viva imagen de la sorpresa, la alegría y la emoción de haberse demostrado a sí mismo que, si se lo propone, puede conseguirlo todo.

"Hemos visto los tiempos en el enlace para llegar al vivac y la verdad es que casi nos íbamos pellizcando el uno al otro para creernos que había salido todo tan bien. La etapa iba sin incidentes, sobre ruedas. Hemos tenido un pinchazo en el km 350, más o menos, pero no creo que haya influido mucho. Justo al final veíamos a los coches de delante y el polvo, pero no sabíamos quiénes estaban ahí. Cuando cruzamos la meta y nos dimos cuenta de que habíamos hecho un muy buen tiempo... quinto ayer, segundo hoy, que no pare, ojalá seguir mañana así", comentó nada más llegar al campamento.

"Para nosotros en el equipo, para Marc y para mí dentro del coche son momentos del muchísima alegría, de emoción, porque sabemos la dificultad que tiene, lo que vivimos ahí 470 km, las dunas que pasamos, los sustos, y luego cuando cruzas la meta y estás entre los mejores, es una alegría enorme. Y recordar de dónde venimos... que no sabíamos ni arrancar el coche prácticamente".

El bicampeón del mundo de F1 incluso marcó el mejor último parcial en los últimos 50 kilómetros, en una zona de dunas antes de llegar al final de la especial.

"Eran dunas, donde estaba la mayor parte de ellas, y era justo después del pinchazo, así que íbamos más enrabietados", comentó.

Alonso espera que las cuatro jornadas que quedan por delante sean especialmente duras, para que la clasificación sufra algún vuelco y ellos puedan aprovecharse. Tras la octava etapa, está 13º en la general, a 3h10:51 de Carlos Sainz.

"Estamos ahora en una buena inercia. Espero que lleguen días duros, cuanto más duros, mejor, cuantas más dunas, blandas y feas, mejor porque cuanto más se parta la carrera, más dificultades haya, más podemos pescar en rio revuelto, así que con ganas de estos últimos días", asegura. "Tuve la experiencia de un test en Abu Dhabi hace tres semanas y era una zona parecida de dunas. Era muy difícil y fueron tres días de infierno, si son parecidas a las de esa zona, van a pasar muchas cosas".

"Yo creo que mañana va a ser un día que será más difícil saliendo delante intentaremos hacer una buena etapa y pasarla sin contratiempos. Quizás incluso hacer un mal resultado puede ser beneficioso para pasado mañana, sin forzarlo, pero si hacemos 10º o 12º puede ser una buena oportunidad para tratar de buscar una victoria. Pero con lo de hoy, ya me puedo ir tranquilo".

Cuando se le preguntó si ha cumplido los objetivos que se propuso antes de venir al Dakar, el asturiano es muy claro: "Mucho más que cumplidos, está sobrepasado cualquier objetivo personal que tuviera antes de llegar al Dakar. En Marruecos me sentía cómodo, pero estaba a 15 minutos de los líderes en etapas de 250 km, no sabía si en el Dakar iba a estar a media hora a más de los grandes especialistas y el estar con ellos en días como hoy, incluso delante, no estaba en ninguno de mis objetivos razonables. Estoy disfrutando del momento".